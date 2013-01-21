تله کابین گنجنامه در جشنواره زمستانی 50درصد تخفیف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اردستانی ظهر دوشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان درباره تخفیف جشنواره زمستانی گفت: در طول ایام برگزاری جشنواره زمستانی همدان استفاده عموم از تله کابین و سورتمه با 30 درصد تخفیف و در روز خاص برگزاری جشنواره با 50 درصد تخفیف آماده پذیرایی از عموم است.

وی ادامه داد: در استفاده از 10 سایت ورزشی مجموعه، 20 درصد تخفیف ارائه می شود و غرفه های فروشگاه مجموعه تله کابین نیز پنج تا 30 درصد به مشتریان تخفیف می دهند.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان از برگزاری مسابقه آشپزی در روز دهم بهمن در مجموعه تله کابین همدان خبر داد و افزود: خانواده های علاقمند می توانند برای اعلام آمادگی در غرفه مجموعه تله کابین در نمایشگاه بین المللی ثبت نام کنند.

وی عنوان کرد: مسابقه آدم برفی امسال در سایت گنجنامه برگزار می شود که به همین منظور برف های بارش اخیر را ذخیره کرده ایم.

اردستانی ادامه داد: روز نهم بهمن ماه قهرمانان المپیک وارد دهکده می شوند و از قسمت های مختلف این مجموعه بازدید خواهند کرد.