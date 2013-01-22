8 درصد کودکان از آلرژیهای غذایی رنج می برند/مهمترین غذاهای حساسیت زا

دکتر منصور بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین تظاهرات آلرژیهای غذایی در دستگاه تنفسی شامل رینوکنژکتیویت و آسم و در پوست شامل کهیر، آنژیوادم و درماتیت آتوپیک است.

دبیر علمی کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان به نشانه های آلرژیهای غذایی در دستگاه تنفسی اشاره کرد و افزود: علایم عموما سریع بروز می کنند و شامل آبریزش بینی، ریزش اشک همراه با التهاب ملتحمه، عطسه، خارش چشم و بینی، التهاب حنجره، سرفه های خشک، خس خس سینه و تنگی نفس و آسم است.

این متخصص کودکان گفت: ارتباط واضحی بین حساسیت به تخم مرغ و بروز حساسیتهای تنفسی در آینده وجود دارد. حساسیت به آجیلها نیز می تواند در آینده موجب بروز مشکلات تنفسی و آسم گردد.

بهرامی ادامه داد: رینیت آلرژیک که به طور شایع در آلرژیهای غذایی دیده می شود می تواند همراه علایم آلرژیهای غذایی در ارگانهای دیگر مثل پوست، گوارش و تنفس هم وجود داشته باشد.

وی افزود: در مطالعات مختلفی که در مراکز تحقیقاتی آسم و آلرژی وجود داشته پیوسته دخالت آلرژیهای غذایی در بروز علایم آسم مشخص شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شیوع آلرژیهای غذایی که موجب بروز علائم تنیسی می شوند، اشاره کرد و گفت: غذاهایی که موجب بروز علائم تنفسی می شوند معمولاً همراه با علایم پوستی و گوارشی هستند.

دبیر علمی کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان ادامه داد: تخم مرغ، شیرگاو، آجیل، سویا، ماهی، حلزون، بادام درختی مهمترین آلرژنهایی هستند که موجب بروز علائم تنفسی می شوند.

بهرامی با بیان این مطلب که کودکانی که مبتلا به آلرژی غذایی هستند ممکن است در آینده مبتلا به آسم گردند، گفت: نقش آلرژیهای غذایی در بروز آسم کودکی بارزتر از بزرگسالان است. کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک با منشاء آلرژی غذایی بیشتر در معرض خطر آسم هستند.

وی با بیان مطلب که آلرژیهای غذایی سهم شناخته شده ای در بروز آسم دارند، افزود: در آسم با منشاء آلرژی غذایی معمولاً علایم پوستی و گوارشی نیز همراه است.

بهرامی تاکید کرد: بروز علایم آلرژیهای غذایی در کودکی ممکن است پیش درآمد آسم در بزرگسالی باشد. شیوع آسم هایی که به علت آلرژیهای غذایی بروز می کنند در سنین کم شایعتر است. علایم تنفسی به خصوص آسم هایی که به علت آلرژیهای غذایی بروز می کنند حکایت دارد.