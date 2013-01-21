صنعت اردبیل نسبت به میانگین کشوری در سطح پایینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات صادرات غیر نفتی استان اضافه کرد: در این بخش سهم اردبیل باید هفت درصد میشد که به دلیل استقبال کم سرمایهگذاران این سهم در حد قابل قبول نیست.
وی سهم استان اردبیل را در بخش صنعت و معدن را 6.3 درصد عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل اینکه ارزش افزوده بخش ساختمانها بیشتر است سرمایهگذاران بیشتر به این سمت سوق پیدا میکنند و استقبال کمتری از بخش صنعت و معدن میکنند.
معاون استاندار اردبیل تاکید کرد: با این حال بخش استراتژیهای توسعه استان مشخص است اما باید در بخشهای مختلف از جمله بخش صنعت رشد داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان اردبیل نسبت به سایر استانهای کشور در وضعیت قابل قبولی نیست، تصریح کرد: هم اکنون بخش خصوصی توانمند در استان وجود ندارد.
عاملی شکل گیری تشکل ها و اتحادیه ها را لازمه تقویت بخش خصوصی در استان دانست و ادامه داد: بخشهای خصوصی اگر به سمت شکلگیری تشکلها و اتحادیهها بروند، میتوانند توانمند شوند و بخش دولتی نیز همسو با بخش خصوصی رو به جلو میرود.
وی همچنین خواستار جمعبندی نتیجه بحث توسعه روابط تجاری اردبیل با ترکیه شد.
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