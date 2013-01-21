برای دربی استرس ندارم/ مهم نیست نیمکت نشین باشم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدرضایی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه شرایط استقلال برای دربی خوب است و بازیکنان آمادگی لازم را دارند. به نظرم این بازی همانند سایر مسابقات لیگ است و فقط سه امتیاز دارد.

وی با بیان اینکه مهم نیست مقابل پرسپولیس هم نیمکت نشین باشد، تصریح کرد: تمام تلاش بازیکنان این است که برنامه‌های کادر فنی را در زمین پیاده کنند. ما فقط دنبال بردن هستیم و حضور در ترکیب اصلی یا نشستن روی نیمکت تفاوتی ندارد.

هافبک استقلال در پایان گفت: این اولین بار است که دربی را تجربه خواهم کرد ولی برای این مسابقه استرسی ندارم.

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر روز جمعه این هفته در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.