  1. ورزش
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱:۰۹

محمدرضایی بیان کرد:

برای دربی استرس ندارم/ مهم نیست نیمکت نشین باشم

برای دربی استرس ندارم/ مهم نیست نیمکت نشین باشم

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه اولین بار است دیدار با پرسپولیس را تجربه خواهد کرد، گفت: دربی هم مثل سایر دیدارهای لیگ است و برای این مسابقه استرس ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدرضایی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه شرایط استقلال برای دربی خوب است و بازیکنان آمادگی لازم را دارند. به نظرم این بازی همانند سایر مسابقات لیگ است و فقط سه امتیاز دارد.

وی با بیان اینکه مهم نیست مقابل پرسپولیس هم نیمکت نشین باشد، تصریح کرد: تمام تلاش بازیکنان این است که برنامه‌های کادر فنی را در زمین پیاده کنند. ما فقط دنبال بردن هستیم و حضور در ترکیب اصلی یا نشستن روی نیمکت تفاوتی ندارد.

هافبک استقلال در پایان گفت: این اولین بار است که دربی را تجربه خواهم کرد ولی برای این مسابقه استرسی ندارم.

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر روز جمعه این هفته در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 1796870

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