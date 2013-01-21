ضریب اعتبارات شهرستان کوثر 4.98 درصد است/ 130 پروژه در دست اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه های افتتاحی دهه فجر اضافه کرد: هم اکنون 130 پروژه یا اعتبار 60 میلیارد ریالی در این شهرستان اجرا می شود که نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات پروژه های اجرایی این شهرستان تخصیص یافته است، افزود: تکمیل پروژه‌ها و طرح های نیمه تمام مورد تاکید قرار گرفته و تا پایان این پروژه ها از کلنگ زنی و آغاز اجرایی طرحهای دیگر خودداری خواهد شد.

سرپرست فرمانداری کوثر بیان اینکه تعدادی از پروژه‌های اجرایی در قالب طرح مهر ماندگار عملیاتی می شود، تاکید کرد: با تخصیص اعتبار از منابع مختلف روند تکمیل آنها ادامه داشته و باید تلاش می شود در کنار آن سایر طرح ها و پروژه ها نیز تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر گیوی، مطالعه و اجرای سدهای خاکی و زودبازده، احداث مدرسه، ساختمان ادارات، نوسازی و تجهیز مدارس، اصلاح و توسعه آب آشامیدنی شهر گیوی، بهسازی و مرمت گلزار شهدا، احداث پایگاه امداد جاده ای، آبرسانی روستایی، تکمیل درمانگاه زرج آباد و... را از جمله طرحهای در دست اجرا برشمرد.

حسینی یاداور شد: علاوه بر این احداث راه بین مزارع، احداث سکوی تماشاگر ورزشگاه تختی گیوی و بهسازی و آسفالت راه های روستایی و چند طرح و پروژه دیگر از دیگر برنامه های در حال اجرا در این شهرستان است.

وی با تاکید بر اینکه با تمام توان و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود برای حل مشکلات مردم کوثر تلاش می شود، عنوان کرد: علاوه بر فعالیتهای عمرانی توجه ویژه ای نیز به توسعه کشاورزی منطقه داریم و در این خصوص طرحهای بسیاری مصوب و در حال اجرا است.