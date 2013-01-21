جزئیات گزارش امنیتی کشورهای حامی تروریستها/ سرنگونی اسد امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه المنار نوشت بر اساس گزارشهای امنیتی، سیاسی و نظامی در پایتختهای تاثیرگذار در منطقه و صحنه بین المللی که نهادهای تصمیم گیرنده در کشورهای شرکت کننده در توطئه تروریستی علیه سوریه آن را بررسی می کنند، با این عنوان" بشار اسد مرحله سرنگونی نظام را از سر گذراند." به شکست توطئه ها اذعان شده است.



در این گزارشها به دلایل و عواملی که سبب رسیدن دستگاههای امنیتی این کشورها به این نتیجه گیری شده است، اشاره شده که به این شرح است:

- حوادث میدانی و دیگر رخدادهای مربوط به بازنگری برخی کشورهای شرکت کننده در جنگ علیه سوریه در محاسبات خود، نابودی کامل سوریه و سرنگونی بشار اسد را غیرممکن دانسته اند.



در این گزارش با اشاره به دخالتهای گسترده عربستان در امور سوریه آمده است درخواستها در داخل رژیم عربستان برای بازنگری در سیاستهایش در قبال سوریه(توقف دخالتها) افزایش یافته است.



همچنین برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با حمایتهای گسترده از تروریستها، به نامه های قطر در این زمینه پاسخ مثبت داده اند.



بر اساس این گزارش، آمریکا اخیرا به دستگاهها و سازمانهایش از جمله دستگاههایی که حوادث سوریه را پیگیری می کنند، دستور داده است حمایتهای کشورها صرفا به کمکهای بشردوستانه و آن هم آوارگان منحصر شود.

در این گزارش نیز آمده است کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه که در ابتدا سقوط نظام سوریه را در بوق و کرنا کرده بودند به زودی مجبور خواهند شد با این کشور ارتباط برقرار کنند.



پیش بینی های کشورهای حامی تروریسم حاکی از کمرنگ شدن پیروزی و از دست دادن کنترل منطقه در پایگاههای حیاتی است که پیشتر گروهک های تروریستی کنترل آن را در دست گرفته بودند و آن را به اشغال خود در آورده بودند. در این زمینه دولت سوریه نیز تاکتیک حفر گودال را در پیش گرفته است تا بدین وسیله تروریستها را به کام مرگ بکشد.



همچنین در این گزارش آمده است سیاستی که تروریست ها در سرنگون کردن دولت سوریه درپیش گرفته بودند به شکست انجامیده است.



بر اساس این گزارش، سخنرانی اخیر بشار اسد که قاطعانه و محکم و نشان دهنده پافشاری(بر اصول و مواضع) بود، هرگونه آرزویی در خصوص سرنگونی این حکومت را بر باد داد و این سخنرانی روحیه ارتش سوریه را بالا برد و درست زمانی بیان شد که زمام امور از دست تروریستها به دست ارتش سوریه افتاد.



به گزارش مهر، در این گزارش آمده است از آنجایی که جنگ داخلی در سوریه به طول انجامیده است، کشورهای حامی تروریستها از ترس مجازات و تبعات پس از جنگ و رسوایی هایی که به بار خواهد آمد، حمایت از گروههای تروریستی را کاهش داده اند. گروهک هایی که در سوریه می جنگند و خون ملت بیگناه این کشور را می ریزند افرادی هستند که آمریکا، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی آنها را وارد سوریه کرده اند. این گروهها منافع آمریکا را در آفریقا و عربستان و یمن و سایر مناطق هدف خود قرار داده اند.



این گزارش در پایان چنین آمده است که پرده از ماهیت این گروهها کم کم برداشته می شود و کشورهایی که به طرح آمریکایی-اسرائیلی جدید در خاورمیانه پیوسته اند، نتوانسته اند از موضعگیری خود در افکار عمومی استفاده کنند و دیگر نام های پر زرق و برقی هم چون آزادی نمی تواند هویت واقعی کسانی را که آمریکا و کشورهایی چون قطر و عربستان سعودی ادعا می کنند به خاطر آزادی می جنگند، مخفی کنند.