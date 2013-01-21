لزوم توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ‏فرزاد فرماندار دماوند به همراه معاون سیاسی فرمانداری و سعید فلاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند عصر دوشنبه با سه خانواده از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) دیدار کرد.

علیرضا قاسمی ‏فرزاد در این دیدار گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی انقلابی و تحت نظارت مقام رهبری قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر بخشهای کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه است و پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی ‌ترین رکن این نهاد ماست که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است.

وی افزود: امام خمینی(ره)، کمیته امداد، این نهاد مقدس را در جامعه به یادگار نهادند تا سنت حسنه کمک و دستگیری از قشر محروم جامعه همواره جاری باشد و افراد نیازمند بتوانند به توانمندی نسبی از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یابند.

انسان باید با ایمان و توکل سختیها را پشت سر بگذارد

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: زندگی انسان پر از فراز و نشیبهایی است که خداوند متعال آنها را به منظور امتحان و آزمایش در زندگی بندگان خود قرار می‏ دهد و انسان باید با ایمان و توکل سختیها را پشت سر بگذارد و رضایت الهی را کسب کند.

وی اضافه کرد: وجود سختیها در زندگی، روح آدمی را می‏ سازد و باعث می‏ شود تا انسان با استفاده از توانمندیهای خود به رشد و تعالی دست یابد.

قاسمی فرزاد در دیدار با یکی از این خانواده‏ ها که توانسته بود با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) به خودکفایی برسد، بیان کرد: همت و تلاش شما ستودنی است که در شرایط دشوار زندگی تلاش و کوشش را سرلوحه کار خود قرار دادید و توانستید بر مشکلات غلبه کنید.

وی ضمن تقدیر از زحمات مسئولان و مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) به‏ حق و به صورت شایسته به قشر محروم توجه و کمک می‏ کند و بستری را برای خودکفایی آنان فراهم می‏ سازد.

باید تمام توان خود را برای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش به کار بگیریم

این مسئول یادآور شد: تمام توان خود را برای توانمندسازی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش باید به کار می گیریم و این خانواده ها باید از فرصت استفاده کرده و با استفاده از امکانات موجود و با همکاری کمیته امداد برای رفع محرمیتهای خود تلاش کنند.

وی ادامه داد: افراد نباید به صورت طولانی مدت تحت پوشش کمیته امداد باشند، زیرا رویکرد جدید کمیته این امر را نمی پذیرد و مهم ترین رسالت مسئولان تلاش برای خودکفایی خانواده های بی بضاعت است.