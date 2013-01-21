مصالحه 58 درصدی پرونده های دوائر مددکاری کلانتریهای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری،مشاوره و راهنمایی را یک راهبرد نیرومند در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست که می تواند سهم عمده ای در حفظ نظم و امنیت داشته باشد و این می طلبد که تمامی سازمان های دولتی وغیر دولتی در ایجاد مراکز مشاوره و کیفی سازی آن تلاش کنند.



وی افزود: نیروی انتظامی نیز به دلیل ارتباط ملموس سازمانی با مجرمین و بزهکاران اجتماعی از اطلاعات غنی و منحصر به فردی برخوردار است که این ویژگی ایجاد مراکز مشاوره به عنوان مراکزی که بتواند به صورت علمی و کار آمد در مسیر حفظ نظم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی قدم بردارد را دو چندان می کرد.



18فقره سرقت در پرونده سارق منازل، شهروندان گرگانی

سارقی که به منازل شهروندان در گرگان دستبرد می زد پس از دستگیری به 18 فقره سرقت اعتراف کرد.



در پی چندین فقره سرقت منازل در گرگان اکیپی از مأموران پلیس آگاهی مرکز استان تلاش جهت شناسایی و دستگیری سارق را آغاز کردند.



در تحقیقات تخصصی فنی صورت گرفته متهم به 18 فقره سرقت اعتراف کرد که صحنه تعدادی از سرقت ها بازسازی و متهم مورد شناسایی مالباخته ها قرار گرفت

کشف 56 دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش و مسروقه در گلستان

در راستای اجرای طرح برخورد با سارقان موتورسیکلت و کنترل پارکینگ ها و توقف گاهها در استان گلستان 56 دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش و مسروقه کشف و ضبط شد.



طرح مبارزه با سارقان موتورسیکلت و کنترل پارکینگ ها و توقف گاهها در استان گلستان به مدت سه روز توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.



در راستای اجرای این طرح در شهرهای "گنبدکاووس"، "کلاله"، "مینودشت"، "آزادشهر" و "رامیان" 42 دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش و 14 دستگاه موتورسیکلت به همراه چهار پلاک مسروقه کشف و ضبط شد.



سرعت، ‌دقت و صحت سه اصل اساسی، موفقیت در مأموریت هاست

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با تأکید بر برنامه ریزی هدفمند در مأموریت ها و فعالیتهای روزمره گفت: سرعت، ‌دقت و صحت سه اصل اساسی موفقیت در مأموریت هاست.



سرهنگ پاسدار سیدکاظم موسوی در جمع کارکنان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی بر لزوم برنامه ریزی هدفمند در فعالیت های روزمره تأکید کرد.

وی با بیان این که اولین گام در برنامه ریزی شناخت نیاز های موجود است بیان داشت: بر مبنای شناخت نیازهای موجود، بر آوردنموده و اقدامات و فعالیتهای خود رادر راستای رفع آن جهت گیری می کنیم.