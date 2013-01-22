سیاستهای نتانیاهو مرگ صهیونیسم را به دنبال دارد/ لزوم فشار غرب بر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "چایم گانز" استاد حقوق دانشگاه تل آویو در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهارداشت: من ابتدا باید بگویم که نتانیاهو غیر اخلاقی ترین رژیم صهیونیستی است و البته به دلیل درجه بالای سرکوبگریهای وی علیه فلسطینیان و اینکه دموکراسی را زیر پا گذاشته است.

وی در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که نوع و روشی که نتانیاهو صهیونیسم را تفسیر کرده و آن را به مرحله اجرا گذاشته است در طولانی مدت به مرگ صهیونیسم منجر می شود. تفسیر نتانیاهو مبتنی بر فلسفه ای است که بر خلاف حقوق بشر عمل می کند. وی مدعی است که یهودیان به این سرزمین تعلق دارند و فلسطینیان غارتگرانی هستند که زمانی این سرزمین را از آنها دزدیده اند. نتانیاهو شرایطی را ایجاد کرده است که اروپا و آمریکا صدایشان در نیامده و وی بتواند بدون هیچ مانعی به سیاستهای شهرکسازی خود ادامه دهد.

این استاد دانشگاه تل آویو در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه اسرائیل هیچ حقی برای گسترش و اشغالگری بیشتر از مرزهای 1967 ندارد گفت: اما نتانیاهو چنین عقیده ای ندارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که در چهل سال اخیر، اسرائیل تفسیر و تعبیری از صهیونیست را دنبال کرده است که قابل قبول نیست. اگر رژیم صهیونیستی این نوع سیاست را دنبال کند که شهرکسازیها و سرکوب فلسطینیان به آن تعلق دارد، بنابراین خود را به خطر می اندازد. به اعتقاد من تنها فشارها از خارج و از طرف اروپا و آمریکا می تواند به متعادلتر شدن سیاستهای رژیم صهیونیستی منجر شود.

"گانز" در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: اسرائیل باید تمام مسئولیت برای ظلم و ستمها و به وجود آمدن مسئله پناهندگان فلسطینی را بر عهده بگیرد.

