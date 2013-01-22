هنر تئاتر به عنوان یک ابزار مناسب برای ترویج ارزش های نظام، انقلاب و انتقال آن به نسل جدید نسبت به هنرهای دیگر موثرتر است چون زنده است و نقش مخاطب با آن گره می خورد پس باید با بهره گیری از هنر و رسانه ارزش ها و پیام های دینی را برای جوانان خود باز گو کنیم.
تئاتر کودک و نوجوان از مهمترین شیوههای نگارش و تولید تئاتر در سراسر دنیاست
کارگردان، تهیه کننده و بازیگر تئاتر، سینما و تلوزیون ایران گفت: تئاتر کودک و نوجوان از مهمترین شیوههای نگارش و تولید تئاتر در سراسر دنیاست و تغییر کاربرد آن به شیوهای راهبردی، آن را به یکی از حساسترین ابزارهای فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه مبدل ساخته است.
بهرام شاه محمد لو، در خصوص تاثیر گذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: جشنواره کودک و نوجوان زمانی تاثیر گذار خواهد بود که از تجربه های گذشته و نقطه نظرات شورای سیاستگذاری بهره مند شوند.
برگزاری جشنواره ها نتوانسته تحول چندانی در بخش کودک و نوجوان به وجود آورد
کارگردان، تهیه کننده و بازیگر تئاتر، سینما و تلوزیون ایران تصریح کرد: تجربیاتی که در چند سال اخیر جشنواره های کودک و نوجوان کسب کرده ایم نتوانسته تحول چندانی را در موفقیت جشنواره کودک داشته باشد.
وی افزود: نگاه به مقتضیات ژانر کودک به عنوان تأتر و همچنین به اجرا در آوردن تجربیات از نکات مهم برگزار این جشنواره است.
شاه محمدلو گفت: با توجه به فقر آموزش موجود، اکثریت گروه های تئاتری اطلاعات، دانش و آگاهی را از آثار خارجی تقلید می کنند به همین دلیل آثار اندکی قابل قبول و مناسب کودک و نوجوان است.
مشکل عدم آموزش صحیح در تئاتر کودک ایران
داور بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره تئاتر بسیج گفت: تئاتر کودک در ایران همیشه مشکل عدم آموزش صحیح داشته است و همیشه با آن در حال مقابله بوده است.
وی ضمن تصریح بر اینکه تئاتر کودک با مشکل عدم آموزش روبرو است گفت: همه فکر میکنند چون کودکان کوچک هستند باید کارهای آنها هم کوچک باشد در صورتی که باید کسانی که در زمینه هنر درام نمایش عروسکی و تئاتر برای کودکان کار میکنند، بهترین امکانات و آموزشها را داشته باشند.
وجود سالن تئاتر و امکانات در درجه دوم اهمیت قرار دارند
شاه محمد لو افزود: هنر تئاتر ذهن و تخیل را تقویت میکند، پس هرچه سرمایه گذاری مادی در آن بیشتر شود، نیروهای مجربتر و متخصصتر تربیت کرده و اصلا چیزی را از دست نمیدهیم به عبارت دیگر هرچه سرمایه گذاری بیشتر شود به همان اندازه سود بیشتری بدست خواهیم آورد.
شاه محمدلو که تحصیل کرده در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا است، تصریح کرد: سالنهای تئاتر و امکانات در درجه دوم اهمیت قرار دارند، ما اول باید استعداد و هنر تئاتر را داشته باشیم، یعنی اصل قضیه مواد است و باید مواد اولیه آن آماده باشد تا بعد نسبت به ظرف آن که امکانات است، تصمیم بگیریم.
سرمایهگذاری فرهنگ در تمامی بخشها یک نیاز ملی است
یکی دیگر از کارگردانان و بازیگر تئاتر گفت: سرمایهگذاری در امر فرهنگ در تمامی بخشها یک نیاز ملی است و در ایران این نیاز باید در اولویت برنامهها و دغدغههای مسئولان قرار گیرد.
بهار کریمزاده گفت: انگیزه اصلی این متن، بازی خوب بازیگران آن است، چون تصویر ذهنی این قصه را خوب می توانند خلق کنند، طوری که بچه ها هر طوری که راحت تر هستند، اجرا کنند.
گرانی عروسک مانع اصلی رشد تئاتر کودک و نو جوان
وی تصریح کرد: هنر نمایش با عمیقترین لایههای ذهنی و عاطفی مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند و همین رابطه باعث ماندگاری مفاهیم آن میشود، پس برای جریان سازی فرهنگی نیازمند رشد و تعالی این گونه هنری در تمامی ابعاد آن در دو وجه کمی و کیفی آن هستیم.
بازیگر برتر جشنواره تئاتر دفاع مقدس گرانی عروسک را مانع اصلی رشد تئاتر کودک و نوجوان و عروسکی عنوان کرد و گفت: این امر برای عروسک سازان صرفه اقتصادی ندارد و باعث می شود که کارگردان یا نویسنده، خودش عروسک سازی هم داشته باشد.
تئاتر ابزاری جهت آگاهی بخشیدن به زندگی
کارگردان نمایش عروسکی یک شب طولانی با انتقاد به بی توجهی به تئاتر کودک و بعد آموزنده بودن آن، تاکید کرد: تئاتر یکی از وسایل آگاهی بخشیدن به زندگی است.
عادله متکیائی تئاتر را تبدیلکردن قصه به حرکت و دور کردن انسان از انفعال اجتماعی دانست و گفت: تئاتر کودک و نوجوان، گونهای از هنر نمایشی است که با الهام از قصههای پندآموز و ترکیب آن با تکنیک نمایشی، سعی در اصلاح جامعه و آموزش زندگی درست به کودک و نوجوان دارد.
وی ظرفیتهای فرهنگی، بومی و منطقهای هر استان را بهترین راه جهت حفظ و گسترش تئاتربرشمرد و افزود: روح و عاطفه کودکان مانند لوحی آماده برای ارایه و انتقال انواع مبانی آموزشی و تربیتی است.
راهکار تحول در حوزه تئاتر کودک، حرکت به سمت تئاتر آموزشگاهی است
رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج ضمن تاکید بر اینکه راهکار تحول در حوزه تئاتر کودک، حرکت به سمت تئاتر آموزشگاهی است، اظهار داشت: مشاهده تئاتر کودک در شکل حرفهای در این جشنواره دارای اهمیت است.
عباس اعتماد گفت: تئاتر در زندگی اجتماعی کودکان اثر مثبت داشته و موجب تقویت اندیشه کودکان خواهد.
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