هنر تئاتر به عنوان یک ابزار مناسب برای ترویج ارزش های نظام، انقلاب و انتقال آن به نسل جدید نسبت به هنرهای دیگر موثرتر است چون زنده است و نقش مخاطب با آن گره می خورد پس باید با بهره گیری از هنر و رسانه ارزش ها و پیام های دینی را برای جوانان خود باز گو کنیم.

تئاتر کودک و نوجوان از مهمترین شیوه‌های نگارش و تولید تئاتر در سراسر دنیاست

کارگردان، تهیه کننده و بازیگر تئاتر، سینما و تلوزیون ایران گفت: تئاتر کودک و نوجوان از مهمترین شیوه‌های نگارش و تولید تئاتر در سراسر دنیاست و تغییر کاربرد آن به شیوه‌ای راهبردی، آن را به یکی از حساس‌ترین ابزارهای فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه مبدل ساخته است.

بهرام شاه محمد لو، در خصوص تاثیر گذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: جشنواره کودک و نوجوان زمانی تاثیر گذار خواهد بود که از تجربه های گذشته و نقطه نظرات شورای سیاستگذاری بهره مند شوند.

برگزاری جشنواره ها نتوانسته تحول چندانی در بخش کودک و نوجوان به وجود آورد



کارگردان، تهیه کننده و بازیگر تئاتر، سینما و تلوزیون ایران تصریح کرد: تجربیاتی که در چند سال اخیر جشنواره های کودک و نوجوان کسب کرده ایم نتوانسته تحول چندانی را در موفقیت جشنواره کودک داشته باشد.

وی افزود: نگاه به مقتضیات ژانر کودک به عنوان تأتر و همچنین به اجرا در آوردن تجربیات از نکات مهم برگزار این جشنواره است.

شاه محمدلو گفت: با توجه به فقر آموزش موجود، اکثریت گروه های تئاتری اطلاعات، دانش و آگاهی را از آثار خارجی تقلید می کنند به همین دلیل آثار اندکی قابل قبول و مناسب کودک و نوجوان است.

مشکل عدم آموزش صحیح در تئاتر کودک ایران



داور بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره تئاتر بسیج گفت: تئاتر کودک در ایران همیشه مشکل عدم آموزش صحیح داشته است و همیشه با آن در حال مقابله بوده است.

وی ضمن تصریح بر اینکه تئاتر کودک با مشکل عدم آموزش روبرو است گفت: همه فکر می‌کنند چون کودکان کوچک هستند باید کارهای آنها هم کوچک باشد در صورتی که باید کسانی که در زمینه هنر درام نمایش عروسکی و تئاتر برای کودکان کار می‌کنند، بهترین امکانات و آموزش‌ها را داشته باشند.

وجود سالن‌ تئاتر و امکانات در درجه دوم اهمیت قرار دارند

شاه محمد لو افزود: هنر تئاتر ذهن و تخیل را تقویت می‌کند، پس هرچه سرمایه گذاری مادی در آن بیشتر شود، نیروهای مجرب‌تر و متخصص‌تر تربیت کرده و اصلا چیزی را از دست نمی‌دهیم به عبارت دیگر هرچه سرمایه گذاری بیشتر شود به همان اندازه سود بیشتری بدست خواهیم آورد.

شاه محمدلو که تحصیل کرده در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا است، تصریح کرد: سالن‌های تئاتر و امکانات در درجه دوم اهمیت قرار دارند، ما اول باید استعداد و هنر تئاتر را داشته باشیم، یعنی اصل قضیه مواد است و باید مواد اولیه آن آماده باشد تا بعد نسبت به ظرف آن که امکانات است، تصمیم بگیریم.

سرمایه‌گذاری فرهنگ در تمامی بخش‌ها یک نیاز ملی است

یکی دیگر از کارگردانان و بازیگر تئاتر گفت: سرمایه‌گذاری در امر فرهنگ در تمامی بخش‌ها یک نیاز ملی است و در ایران این نیاز باید در اولویت برنامه‌ها و دغدغه‌های مسئولان قرار گیرد.

بهار کریم‌زاده گفت: انگیزه اصلی این متن، بازی خوب بازیگران آن است، چون تصویر ذهنی این قصه را خوب می توانند خلق کنند، طوری که بچه ها هر طوری که راحت تر هستند، اجرا کنند.

گرانی عروسک مانع اصلی رشد تئاتر کودک و نو جوان

وی تصریح کرد: هنر نمایش با عمیق‌ترین لایه‌های ذهنی و عاطفی مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کند و همین رابطه باعث ماندگاری مفاهیم آن می‌شود، پس برای جریان سازی فرهنگی نیازمند رشد و تعالی این گونه هنری در تمامی ابعاد آن در دو وجه کمی و کیفی آن هستیم.

بازیگر برتر جشنواره تئاتر دفاع مقدس گرانی عروسک را مانع اصلی رشد تئاتر کودک و نوجوان و عروسکی عنوان کرد و گفت: این امر برای عروسک سازان صرفه اقتصادی ندارد و باعث می شود که کارگردان یا نویسنده، خودش عروسک سازی هم داشته باشد.

تئاتر ابزاری جهت آگاهی‌ بخشیدن به زندگی



کارگردان نمایش عروسکی یک شب طولانی با انتقاد به بی توجهی به تئاتر کودک و بعد آموزنده‌ بودن‌ آن، تاکید کرد: تئاتر یکی از وسایل آگاهی‌ بخشیدن به زندگی است.

عادله متکیائی تئاتر را تبدیل‌‌‌کردن‌ قصه‌ به‌ حرکت‌ و دور کردن‌ انسان‌ از انفعال‌ اجتماعی‌ دانست‌ و گفت‌: تئاتر کودک ‌و نوجوان،‌ گونه‌ای‌ از هنر نمایشی‌ است‌ که‌ با الهام‌ از قصه‌های‌ پندآموز و ترکیب‌ آن‌ با تکنیک‌ نمایشی،‌ سعی‌ در اصلاح‌ جامعه‌ و آموزش‌ زندگی‌ درست‌ به‌ کودک‌ و نوجوان‌ دارد.

وی ظرفیت‌های‌ فرهنگی‌، بومی‌ و منطقه‌ای هر استان را بهترین‌ راه ‌جهت حفظ‌ و گسترش‌ تئاتربرشمرد و افزود: روح و عاطفه کودکان مانند لوحی آماده برای ارایه و انتقال انواع مبانی آموزشی و تربیتی است.

راهکار تحول‌ در حوزه‌ تئاتر کودک،‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ تئاتر آموزشگاهی‌ است‌

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج ضمن تاکید بر اینکه راهکار تحول‌ در حوزه‌ تئاتر کودک،‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ تئاتر آموزشگاهی‌ است‌، اظهار داشت: مشاهده تئاتر کودک در شکل حرفه‌ای در این جشنواره دارای اهمیت است.

عباس اعتماد گفت: تئاتر در زندگی اجتماعی کودکان اثر مثبت داشته و موجب تقویت اندیشه‌ کودکان خواهد.

این بازیگر تئاتر همچنین بازی در این رشته هنری را تمرین نقش‌های زندگی دانست و اضافه کرد: این هنر موجب می‌شود کودکان، پرمحتوا کردن زندگی‌شان را فرا بگیرند.

حرکت‌ به‌ سمت‌ تئاتر آموزشگاهی‌ بهترین‌ راهکار تحول‌ در حوزه‌ تئاتر کودک‌ و نوجوان‌

اعتماد افزود: بهترین‌ راهکار تحول‌ در حوزه‌ تئاتر کودک‌ و نوجوان‌، حرکت‌ به‌ سمت‌ تئاتر آموزشگاهی‌ و پرداختن‌ به‌ آن‌ در مدارس‌ است‌ .

وی تصریح کرد: در ادبیات‌ و فرهنگ‌ ایرانی،‌ قصه‌ها و داستان‌های‌ بسیاری‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ از آنها برای‌ نگارش‌ آثار نمایشی‌ تاثیرگذار الهام‌ گرفت‌.

رئیس ستاد اجرایی بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج نبود نمایشنامه‌های‌ پر محتوا‌ در حوزه‌ تئاتر کودک‌ و نوجوان‌ را از معضلات‌ مهم‌ این‌ حوزه‌ در مقولات‌ محتوایی‌ و تکنیکی‌ اعلام‌ کرد.

مباحث تخصصی و آموزشی، گامی رو به جلو برای تحقق اهداف متعالی تئاتر

وی با تاکید بر مباحث تخصصی و آموزشی، گامی رو به جلو برای تحقق اهداف متعالی این هنر برداشت.

اعتماد اظهار داشت: مشکل نبود سالن‌های تخصصی نمایش در شهرستان شاهرود از مهمترین مواردی بوده که مسوولان، هنرمندان، کارشناسان و منتقدان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون آن چنان که شایسته این هنر و هنرمندان و مخاطبان آن بوده، نتوانسته‌ایم به توفیقات خوبی دست یابیم.

این هنرمند گفت: امروزه برخی شهرستان‌های ما مشکل تماشاگر دارند و در آن شهرستان‌ها از تئاتر استقبالی نمی‌شود، ولی برگزاری بخش کودک و عروسکی دهمین جشنواره سراسری تئاتر در شاهرود ثابت کرد که این شهرستان هنرپرور مشکل تماشاگر ندارد و همواره با سیل عظیمی از علاقه‌مندان تئاتر روبرو است.

تئاتر دوستار بشریت است

مدرس و نمایش نامه نویس تئاتر گفت: تئاتر نقش منتقد جامعه، اصلاح گر اجتماعی و رفتاری مردم است.

اسماعیل همتی با بیان اینکه به طور کلی تئاتر آینه، خیر خواه و دوستار بشریت و مردم است، افزود: اشکالات و ضعف ها و کاستی های آنان را در واقع به خودشان نشان می دهد و روش های سر سبزی و بالندگی آنان را هم در پس خود می نمایاند.

مدرس تئاتر و نمایش نامه نویس تصریح کرد: بعضی دوستان ازتکنیک های تئاتر به راحتی می گذرند و به آن کم بها می دهند در حالی که برای نشان دادن یک محتوای خوب در تئاتر ما نیاز به تکنیک های خوب و قوی داریم.

تئاتر هنر پاکی در وجود انسانها است

بازیگر تئاتر چشمانش در گندم زار ماند با بیان اینکه تئاتر یک هنر پاک است، گفت: هر انسانی به یک طریقی این استعداد را که خداوند در وجود او قرار داده است را بروز می دهد.

فاطمه قیصری اصل گفت: هر انسانی برای رسیدن به آرامش فعالیت هایی را انجام می دهد و من آرامش را در هنر به ویژه تئاتر می بینم.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه در جامعه ما به هنر توجه نمی شود، اظهار داشت: باید برای ترویج هنر تئاتر فرهنگ سازی شود وبرگزاری جشنواره ها و افزایش تعداد آنها در اولویت قرار بگیرد.

اطلاع رسانی نقش مهمی را در جذب مخاطب به سالن های تئاتر دارد

یکی دیگر از کارگردانان نمایش تئاتر گفت: اطلاع رسانی نقش مهمی را در جذب مخاطب به سالن های تئاتر دارد.

مرضیه درخشان نیا با اشاره به اینکه مردم کشور ما، مردمی با شعور، فهیم و مشتاق تئاتر هستند اظهار داشت: باید به کمک رسانه ها و صدا و سیما در خصوص هنر تئاتر اطلاع رسانی شود و از این طریق مردم را به سالن های تئاتر جذب شوند.

ارزش ها و پیام های دینی با بهره گیری از هنر و رسانه به جوانان عرضه شود



وی با اشاره به اینکه ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم که دارای ارزش های بسیاری است، گفت: باید با بهره گیری از هنر و رسانه ارزش ها و پیام های دینی را برای جوانان خود باز گو کنیم.

درخشان نیا در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه اگر در نمایش نتوانیم به تبلیغ دین و اعتقاداتمان بپردازیم به عقیده من کم آورده ایم، گفت: جوامع غربی با استفاده از قدرت رسانه ها به شدت فرهنگ خود را تبلیغ می کنند و از این راه می خواهند جهان را به سلطه خود در آورند پس چرا ما که فرهنگ منحصر به فردی در همه زمینه ها داریم باید از قافله عقب بمانیم.