اجرای برنامه های فرهنگی شاخص در روستاهای البرز

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای فرهنگی در روستاهای استان البرز با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه های خوبی در این زمینه در سطح روستاهای استان صورت پذیرفته است، گفت: برنامه های اجرا شده نسبت به سال پیش از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده اما کافی نیست.

وی افزود: میزان فعالیتهای انجام شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 100 درصدی را نشان می دهد ولی ضروری است که هماهنگی بیشتری در این خصوص بین دستگاهها دیده شود.

وی در عین حال گفت: فعالیتهای شاخص و برنامه های ابتکاری در خور توجه امور فرهنگی در روستاها از اولویتهای برنامه دفتر امور روستایی و شوراهای استان است.



بهادری لزوم توجه دستگاهها و هماهنگی با این حوزه را در انجام امور در روستاها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این روند موجب هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت انرژی است.



مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز به بخشی از فعالیتهای انجام شده در این حوزه طی سال 91 اشاره کرد و گفت: در سال جاری فعالیت فرهنگی مذهبی، هیئت های مذهبی، فعالیتهای پرورشی، آموزشی، سیاحتی و زیارتی دانش آموزان در قالب طرح اوقات فراغت تابستانی، خانه قرآن روستایی، تجهیز کتابخانه های روستایی در روستاها، بر گزاری نمایشگاه کتاب و آموزش تحکیم بنیان خانواده در روستاها به مرحله اجرا درآمده است.



بهادری ادامه داد: تقویت کانون مساجد روستایی، فعال کردن رابطان ورزشی در روستاها و اعزام اردوهای جهادی به روستاها از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده در این نقاط است.