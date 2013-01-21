حکم کمیته انضباطی بسکتبال اعلام شد/ جریمه بچیروویچ و محرومیت کامرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال امروز دوشنبه به منظور رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در جریان دیدار تیمهای مهرام و همیاری زنجان و با حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان و ناظر مسابقه تشکیل جلسه داد.
برای تشکیل این جلسه مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی و تیم بسکتبال مهرام، مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی هم به فدراسیون احضار شده بودند که به صورت جداگانه در نشست کمیته انضباطی شرکت کردند. در پایان این نشست، کمیته انضباطی رای خود را به این شرح اعلام کرد:
* مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم مهرام به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
* مهدی کامرانی، بازیکن تیم مهرام به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
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