رودخانه "قره آغاج" شیراز گل آلود شد/ اثری از زیستمندان درون آب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه قره آغاج یکی از مهمترین رودخانه ها استان فارس است که با طول 700 کیلومتر از محل سرچشمه تا ریختن به خلیج فارس نقش مهمی از اکوسیستم و محیط زیست را در فارس ایفا می کند.

اما این نقش بی بدیل، این روزها درگیر مشکلات زیست محیطی شده و پسابهای واحدهای صنعتی مجاور رودخانه باعث شده رنگ زلال آب به رنگ گل درآید.

رودخانه قره آغاج

دبیر موسسه 13 فروردین در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: رودخانه قره آغاج از منطقه چهل چشمه و زنگنه در شمال دشت ارژن و تالاب بین المللی سرچشمه می گیرد و درصدها کیلومتر پیمایش تا خلیج فارس علاوه بر نقش محیط زیستی به مصرف کشاورزی و شرب می رسد.

رودخانه گل آلود شده است

علی اکبر کاظمینی با بیان اینکه هزاران نفر در حاشیه و دوردست رودخانه از آن منتفع می شوند، اظهار داشت: در شمال شرقی منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیست کره ارژن و پریشان رودخانه قره آغاج هم مرز با این منطقه نقش حساسی در چرخه های حیات جانوران این ذخیره گاه دارد و در همین بخش است که رودخانه به شدت گل آلود شده و با آلودگی رسوبی هیچ آثاری از زیستمندان درون آب پیدا نمی شود.

وی ادامه داد: گل آلودی آب ناشی از پساب کارخانه ماسه شویی تا کیلومترها پایین تر ادامه دارد و نکته حائز اهمیت این است که نوع و بافت خاکی که با آب رودخانه مخلوط شده نه از بستر رودخانه است بلکه این خاکی که بر بستر زمین کشاورزی می نشیند و آنها را غیر بارور می کند خاک قرمزی است که از کیلومترها دورتر برای مصرف کارخانه شن و ماسه آورده شده است.

پسابی که وارد رودخانه می شود

این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه آب یک مسئله ملی است، اظهار داشت: تصمیم گیری برای رودخانه ای که آب شیرین دارد و آبی که هر متر مکعب آن برای کشور ما که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده کاملا باید کارشناسی شده باشد و در این مورد ضروری است که سازمانهای متولی آب با دخالت مستقیم از هدر رفت این گوهر گران بها جلوگیری کنند.

کاظمینی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست باید سازمانهایی را که در مسیر توسعه پایدار گام بر می دارند به مسیر صحیح بازگردانند، تصریح کرد: توسعه های ناپایدار می تواند روند خطرناکی در کاهش توان اکولوژیکی استان باشد.

آلودگی محیط زیست منطقه را در بر گرفته است

یکی از دوست داران محیط زیست این منطقه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شرکت شن و ماسه قره آغاج هیچگونه فیلتر مخازن تسویه پساب ندارد و هیچگونه حوضچه ای برای سرازیر شدن پسابها احداث نشده است.

علیرضا زارع بیان کرد: ورود این پسابها باعث شده که آب رودخانه قره آغاج گل آلود شود و این امر از بین رفتن آبزیان را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شالیزارها، احشام و حیوانات همه از این آب استفاده می کنند ضروری است هرچه سریعتر نسبت برای رفع این مشکل اقدام شود.