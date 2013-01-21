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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

مهدوی:

طرح ملی تربیت و آموزش مدیر در خراسان شمالی اجرا می شود

طرح ملی تربیت و آموزش مدیر در خراسان شمالی اجرا می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور گفت: به زودی طرح ملی تربیت و آموزش مدیر در این استان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مهدوی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی با اشاره به اهمیت بهره گیری درست از منابع انسانی موجود در کشور عنوان کرد: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه ملی یک کشور محسوب می شود و آموزش و تربیت این نیروها مهمترین اقدام در راستای افزایش بهره وری در دستگاه های دولتی و سازمان هاست.

وی اظهار داشت: بر این اساس و با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای طرح ملی تربیت و آموزش مدیر در کشور در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر نیز اجرای این طرح در 23 استان کشور آغاز شده است.

مهدوی اضافه کرد: در این طرح مدیران کشور در سه سطح، مدیران پایه، میانی و ارشد با هدف ارتقاء مدیریت و بهبود خدمت رسانی مطلوب به مردم آموزش های لازم را می بینند.

این مسئول اظهار داشت: برای سال 91 آموزش 10 هزار مدیر در سراسر کشور در طرح ملی آموزش و تربیت مدیر پیش بینی شده است.

به گفته وی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی این طرح در بهمن ماه سال جاری در این استان نیز آغاز می شود و در دوره نخست 300 مدیر دستگاه های خراسان شمالی در قالب این طرح ملی آموزش های لازم را فرا می گیرند.

مهدوی تصریح کرد: 30 درصد از مطالب و آموزش های ارائه شده در این دوره ها به منظور تعالی معنوی مدیران و 70 درصد نیز با هدف بهبود مدیریت از طریق آموزش دروس اختصاصی شغلی و مدیریتی برنامه ریزی شده است.

وی همچنین تشکیل بانک اطلاعات مدیریت کشور را برنامه مکمل طرح ملی تربیت و آموزش مدیر ذکر کرد و افزود: تاکنون اطلاعات 62 هزار مدیر کشور در این سامانه ثبت شده و در خراسان شمالی نیز ثبت اطلاعات مدیران دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی آغاز شده است.

نماینده رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در پایان عنوان کرد: با ثبت اطلاعات مدیران کشور در بانک اطلاعاتی و نیز برگزاری دوره های تربیت و آموزش مدیر، انتخاب مدیران میانی و پایه در بخش های مختلف برای مدیران ارشد تسهیل خواهد شد.

کد مطلب 1796920

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