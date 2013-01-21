خبرنگاران پشت در های بسته/مهدوی کیا با سایر بازیکنان تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم پرسپولیس در زمین چمن پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کرج عصر امروز برگزار شد وبازیکنان تیم زیر نظر یحیی گل محمدی به مرور تاکتیک های تیمی می پرداختند.

تمرین امروز در حالی در این زمین ودر کرج برگزار شد که گفته می شد سرخپوشان در اردوی کردان حضور دارند ودر حالی که این کمپ دارای زمین تمرین هم هست اما با توجه به کیفیت خوب زمین پردیس کادر فنی پرسپولیس را بر آن داشته تا به کرج آمده وتمرین خود را در طی این اردو در کرج انجام دهند.

در تمرین امروز مهدوی مهدوی کیا از ابتدای تمرین با سایر بازیکنان به مروز تاکنیک های تیمی پرداختند و به نظر می رسید مصدومیت این بازیکن برطرف شده است.

شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس پس از پایان تمرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم کادر فنی و آب و هوای خوب استان البرز تصمیم گرفته شد تا اردوی قبل از دربی در این استان برگزار شود و خوشبختانه همکاری خوبی بین باشگاه و مسئولان هیئت فوتبال استان البرز بر قرار بوده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت علی کریمی گفت:امیدوار هستیم کریمی به بازی روز جمعه برسد و وضعیت او چهارشنبه مشخص می شود.

سرپرست پرسپولیس در پایان گفت: دیدارهای استقلال و پرسپولیس همشه حساس بوده و امیدواریم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

شایان ذکر است برخی از هواداران پرپسپولیس به محض مطلع شدن از حضور قرمزپوشان در این زمین به این محل رفته اند اما با درهای بسته روبرو شده اند در عین حال خبرنگاران نیز فرصت حضور در محل تمرین را نیافته اند ودر محل هتل پردیس با سرپرست پرسپولیس گفتگو کردند.

به گفته مسئولان باشگاه پرسپولیس بازیکنان و کادر فنی تا پایان دیدار مقابل استقلال حق مصاحبه را ندارند.