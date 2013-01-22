به گزارش خبرنگارمهر، این روزها تب و تاب بزرگترین رویداد فرهنگی استان با نزدیک شدن به افتتاحیه نمایشگاه کتاب به اوج خود می رسد. باغ گلهای کرج درمیزبانی ویژه ای ضیافتی را ترتیب داده و طی آن مجموعه نوشته ها و تالیفات بیش ازیکصد نویسنده را ازسراسرکشور گردهم آورده تا بزرگترین اتفاق فرهنگی استان درحوزه کتاب و کتابخوانی ورق زده شود.

رویدادی که جمعیت سه میلیونی استان البرز به عنوان یکی از قطب های دانشگاهی کشور درعطش آن است؛ رویدادی که ردپایش در سالهای اخیر زیرسایه برپایی نمایشگاه های کوچک و پراکنده ای که درجای جای استان به مناسبت هفته ای خاص برپا می شد تا مدت ها گم شده بود.



به اذعان مسئولان امر این سومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان به شمار می رود؛ نمایشگاهی که بی شک تعداد قابل توجهی ازمراجعه کنندگان را از استان و شهرستانهای پیرامونی با خود همراه می سازد.

دراین نوشتار قصد نداریم درباره ضرورت فرهنگسازی درحوزه کتاب و کتابخوانی، کمبود سرانه مطالعه، لزوم کاهش قیمت کتاب، همیاری ناشران در انتشار کتاب با کاهش هزینه های کاغذ و..، سهولت دسترسی به تازه های نشر که بارها و بارها از منظرهای مختلف به آن پرداخته شده شعارهای کلیشه ای دهیم؛ این گزارش تنها شرحی بر جزئیات بزرگترین رویداد فرهنگی استان در حوزه کتاب است.



برای آنکه در جریان روند این اتفاق فرهنگی قرار بگیریم در بدو امر به سراغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رفتیم تا چند و چون این نمایشگاه را از اصلی ترین متولی برپایی نمایشگاه استانی کتاب جویا شویم.



مجتبی ابراهیمی دراین رابطه درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سومین نمایشگاه بزرگ کتاب دراستان است که از 5 لغایت 11 بهمن ماه در باغ گلهای کرج برپا می شود و این بار میزبان ناشرانی از سراسرکشور خواهیم بود.



وی از حضوربیش از یکصد ناشر در این نمایشگاه خبر داد و افزود: یکصد و 30 ناشر دراین نمایشگاه آثار خود را به علاقمندان حوزه کتاب و نشرعرضه می دارند؛ کثرت ناشران استان خود زمینه برای برپایی این نمایشگاه بزرگ استانی را مزید بر علت ساخته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز این اتفاق فرهنگی را تلنگری بر توجه به مقوله کتابخوانی می داند و ادامه می دهد: این نمایشگاه با تنوع موضوعات و سبک اجرا موجبات آشتی خانواده ها را با کتاب و کتابخوانی فراهم می سازد به این امید که از این پس کتاب در سبد فرهنگی خانواده ها جایگاه ویژه ای پیدا کند.



مجتبی ابراهیمی می گوید: این نمایشگاه به فکر تمام گروه های سنی بوده از کودک و نوجوان تا بزرگسالان، از کتاب های روانشناسی، فرهنگی، دینی، سیاسی گرفته تا سیری در تاریخ و ادبیات ایران و جهان همگی را می توان با سیاحتی در باغ گلهای کرج یافتشان، برگ برگشان را ورق زد و با نویسندگانی از سراسر کشور هم تجربه شد؛ تجربه هایی که شاید در طول زندگی هم فرصت اش برایمان دست ندهد و تنها با مرور یک کتاب بتوان کوله باری بربست و سفرهای دور و درازی داشت.

می گویند این نمایشگاه بزرگ بخش جنبی هم دارد از مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی درباره این بخش جویا شدیم، وی عنوان کرد: درحاشیه این نمایشگاه نقد کتاب را در قالب نشست های تخصصی درنظرگرفته ایم و حضور هنرمندان و نویسندگان بنام استانی این بخش را متمایز از سایرحوزه ها می سازد.



ابراهیمی می گوید: حتی اجرای موسیقی زنده هم برای تغییر فضای نمایشگاه دیده شده است؛ بخش عفاف حجاب، تجربه سبک زندگی ایرانی اسلامی، غرفه پیامبر اعظم(ص) و...هریک ما را وارد حیطه ای می سازد که به نوعی بسترسازی در حوزه فرهنگ خواهد بود.



تجربه سبک درست زندگی با تعصی از تاکیدات مقام معظم رهبری دراین نمایشگاه دیده شده تا بازدیدکنندگان بتوانند با الگوهای زندگی ایرانی – اسلامی آشنا شوند و آن را به صورت عملی در زندگی شخصی شان پیاده سازی نمایند.

پرداختن عفاف و حجاب نیز از آن دست حوزه هایی است که ضرورت آن بیش از پیش در استان احساس می شود؛ طراحی پوشش های اسلامی جدید و آشکارسازی زیبایی های عفاف و حجاب چه در حوزه نشر و کتاب و چه در قالب نمایشگاه های پوشاک و.. همواره می تواند بازتاب قابل توجهی داشته باشد.



اما درادامه تهیه این گزارش به سراغ مدیر اجرایی این نمایشگاه هم رفتیم، حسین زودبین درباره برپایی نمایشگاه کتاب البرز می گوید: این نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی استان و در چهارچوب فعالیت ها و جزو وظایف ذاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود و هدفمان هم صرفاً فروش کتاب نیست بلکه محتوا و شیوه برگزاری نمایشگاه برای ما بسیار حائز اهمیت است؛ تا کار فرهنگی اثر گذاری را در حوزه کتاب و کتابخوانی ارائه نماییم.

زودبین کتاب هایی که قرار است در این نمایشگاه عرضه شود را به روز و متناسب با سلایق مختلف ذکر می کند و ادامه می دهد: با تازه های نشر و کتاب های متنوعی که در حوزه های مختلف درنظر گرفته شده درصدد آن هستیم تا از تمامی اقشار راهی نمایشگاه بزرگ کتاب البرز شوند.



جشن انقلاب توامان با جشن کتاب



مدیراجرایی نمایشگاه کتاب البرز درادامه این گفتگو آغاز ایام الله دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی را گره خورده با این نمایشگاه دانسته و میگوید: از آنجایی که در آستانه فرارسیدن بهمن ماه و برنامه های متعدد فرهنگی هستیم دراین نمایشگاه بخش انقلاب هم با اختصاص کتاب های انقلابی مرتبط فعال شده است.

حسین زودبین اظهار می دارد: به همین منظور برای آنکه جوانان و نوجوانان با اهداف انقلاب اسلامی آشنا شوند غرفه هایی را برای این قشر به موضوعات کتاب انقلاب اختصاص داده ایم.

کاروان های بازید از نمایشگاه کتاب به راه می افتد



زودبین می گوید: ایجاد نمایشگاه در مرکزیت کرج آگاهانه بود تا علاقمندان با سهولت بتوانند خود را به این نمایشگاه برسانند؛علاوه بر آن زمینه هایی را فراهم ساختیم تا فرهیختگان، اهالی فرهنگ وعلاقمندان بدون درنظرگرفتن بعد مساحت از شهرستانهای استان نیز بتوانند از این نمایشگاه بازدید بعمل آورند.



این تدابیر تاجایی بوده که حتی مدیران و مسئولان، نخبگان و طلاب هم از نگاه مدیران اجرایی برپایی این نمایشگاه دور نمانده اند و قرار است طی بازدیدی گروهی از کتاب های این نمایشگاه بهره کافی را ببرند.

رونمایی از قلم فرسایی های نویسندگان و ناشران البرزی



سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده ویژه مدیرکل ارشاد در این نمایشگاه از حضور ناشران البرزی و رقابت آنها با ناشران سراسر کشور می گوید؛ طبق آخرین آمار تعداد 178 جلد کتاب از ابتدای سال تا به اکنون توسط ناشران البرزی زیر چاپ رفته و قرار است در این نمایشگاه حاصل قلم فرسایی های نویسندگان استان رونمایی شود.

به گفته رسول عطاپوری حمایت از ناشران و مولفان استان از اولویت های برپایی این نمایشگاه بوده و در سالجاری هم بالغ بر 40 میلیون تومان به همین منظور اختصاص پیدا کرده است.

شهر مهیای بزرگترین نمایشگاه کتاب



مدیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی هم در ادامه از تمهیدات ویژه در فضاسازی محیطی سطح شهر گفت: اینکه تبلیغات محیطی لازم صورت گرفته، 48 هزار تراکت در سطح شهر توزیع شده و بنر های نمایشگاه در نقاط پرتردد استان نصب گردیده است.

سیده مریم شفیعی اضافه می کند: رسانه ها هم برای پوشش گسترده خبرهای داغ این نمایشگاه آماده اند تا بزرگترین رویداد فرهنگی استان را بازتاب دهند.

اینگونه که اطلاع رسانی شده باغ گلهای کرج روز پنجشنبه در افتتاحیه ویژه ای با حضور مسئولان کشوری و استانی در کنار جمع قابل توجهی ازنویسندگان، شاعران و هنرمندان درهایش را به روی علاقمندان می گشاید.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعت 14 تا 21 پذیرای علاقمندان به حوزه کتاب و تازه های نشر در استان البرز است.

سپیده غفاری