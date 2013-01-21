کامرون درباره مشکلات انگلیس با اتحادیه اروپا سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تاریخ سخنرانی "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در مورد آینده روابط این کشور با اتحادیه اروپا مشخص شد.

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد این سخنرانی که به دلیل حادثه گروگان گیری در الجزایر به تعویق افتاده بود، صبح روز چهارشنبه در لندن انجام می شود.

بر این اساس، کامرون پیش از این سخنرانی، نقطه نظراتش را درباره اتحادیه اروپا به صورت تلفنی با مقامات این اتحادیه در میان می گذارد. نخست وزیر انگلیس قصد دارد در این سخنرانی مطالبی را تحت عنوان "فقدان مسئولیت دمکراتیک اتحادیه اروپا" مطرح کند.

این در حالی است که در پی شکست مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا در سال گذشته در خصوص بودجه آتی این اتحادیه، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون موضوع خروج از اتحادیه را مطرح کرده است.

گفتنی است سخنرانی کامرون قرار بود روز جمعه گذشته در آمستردام هلند انجام شود که به خاطر بروز حادثه گروگان گیری کارکنان میدان گازی آمناس الجزایر لغو شد.