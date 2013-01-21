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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

فرخ منش اعلام کرد:

آریا صنعت بابلکنار به مرحله حذفی والیبال کشور صعود می کند

آریا صنعت بابلکنار به مرحله حذفی والیبال کشور صعود می کند

بابل - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال آریا صنعت بابلکنار گفت: این تیم به مرحله حذفی والیبال کشور صعود می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما فرخ منش عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از عملکرد بازیکنان این تیم در نخستین حضور در مسابقات لیگ دسته یک کشور ابراز رضایت کرد و گفت: این نتیجه حاصل تلاش های بازیکنان این تیم در یک فصل اردوها ومسابقات منظم بوده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت قابل قبول مدیریت شرکت آریا صنعت تیم والیبال این مجموعه در این فصل در دسته یک بزرگسالان نتایج خوبی کسب کرده و امیدوار به صعود در مرحله حذفی این مسابقات است.

فرخ منش یادآورشد: این تیم پتانسیل بالایی از بازیکنان با استعداد مازندرانی را در خود جای داده و به طور حتم حضور تعدادی زیادی از آنان در سطح اول والیبال کشور دور از انتظار نخواهد بود.

سرمربی تیم والیبال آریا صنعت بابلکنار، از کسب مقام نائب قهرمانی این تیم در نخستین فصل حضور در مسابقات این فصل لیگ دسته یک والیبال نوجوانان باشگاه های کشور خبر داد.

فرخ منش گفت: در پایان مرحله نیمه پایانی این مسابقات که با حضور پنج تیمی دوره ای به میزبانی شهرستان پیشوا ورامین برگزار شد، تیم آریا صنعت بابلکنار با کسب هشت امتیاز ، پس از تیم میزبان مسابقات در مکان دوم این مسابقات قرار گرفت.

وی افزود: مسابقات دسته یک والیبال نوجوانان باشگاه های کشور، با حضور 16تیم در دو گروه هشت تیمی در مرحله مقدماتی برگزار و تیم آریا صنعت با صدرنشین در گوه یک به دور دوم صعود کرده بود.

 

کد مطلب 1796963

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