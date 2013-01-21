صنایع ندامتگاهای البرز به دستگاههای پیشرفته نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالقاسم علوی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه های ندامتگاه قزلحصار کرج اظهار داشت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب، برنامه ها باید بر توسعه کارگاهها و تعمیر دستگاههای فرسوده به منظور اشتغالزائی و تولید بیشتر در چارچوب قوانین و مقررات متمرکز باشند.

وی گفت: بعضی از دستگاههای کارخانجات قزلحصار و فردیس فرسوده و یا مستهلک شده اند و نیاز به تعمیر یا جایگزینی آن با دستگاه پیشرفته است.



وی افزود: با تعمیر و جایگزینی دستگاههای فرسوده سطح فعالیتها ارتقا داده می شود و به رونق اقتصادی می انجامد.

علوی با بیان اینکه انظباط داخلی، توسعه اشتغال و حرفه آموزی و همچنین انعقاد قرارداد برای تولید کالا باید با تکیه بر منابع موجود صورت گیرد، تاکید کرد: کالاهای تولیدی با کالاهای مشابه خود در بیرون از زندان از لحاظ کیفیت برابر باشند.



راه اندازی مجدد کارخانه پلاک زنی ندامتگاه قزلحصار کرج



وی در ادامه از راه اندازی مجدد کارخانه پلاک زنی در ندامتگاه قزلحصار خبر داد و اظهار داشت: ندامتگاه قزلحصار از دیرباز ساخت پلاک خودروها را به عهده داشت که بعد از تغییر نوع پلاک ها، لازم بود که دستگاه مربوط به آن خریداری شود اما با تلاش و پشتکار مهندسان این کارخانه دستگاههای موجود مجددا با گرفتن سفارش شروع به پلاک زنی کرده اند که با استانداردهای روز برابری می کند.



کارخانه های ندامتگاه قزلحصار کرج وابسته به بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان البرز است.