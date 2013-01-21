  1. عناوین کل
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

پیشوا خبر داد:

لزوم توزیع عادلانه کالا در بازار/ توزیع اقلام پرمصرف در نمایشگاه بهاره

لزوم توزیع عادلانه کالا در بازار/ توزیع اقلام پرمصرف در نمایشگاه بهاره

بهارستان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری بهارستان بر لزوم توزیع عادلانه کالا در بازار خبر داد و گفت: اقلام دولتی پرمصرف باید با نرخ مصوب در نمایشگاه های بهاره توزیع شود.

حبیب الله پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، قرار است که نمایشگاه های بهاره در نقاط مختلف شهرستان بهارستان برگزار شود.

وی افزود: این نمایشگاه ها با هدف ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان و مبارزه با گران و کم فروشی از سوی فروشندگان برپا خواهد شد.

این مسئول ضمن تاکید بر لزوم برگزاری مطلوب و اثر بخش اینگونه نمایشگاه ها عنوان کرد: در واقع این نمایشگاه ها موجب تنظیم بازار، توزیع عادلانه کالا و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می شود.

پیشوا ادامه داد: در این زمینه مدیران و مسئولان دست اندرکار باید اهتمام ویژه ای را برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه ها داشته باشند.

وی بر لزوم توزیع عادلانه کالا در بازار تاکید کرد و گفت: باید محتکران در این زمینه برخورد می شود.

کد مطلب 1796968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها