تاکید بر راه اندازی مرکز تجاری ایران در باکو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر دوشنبه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو اضافه کرد: بخش خصوصی برای ایجاد و راه اندازی مرکزتجاری و نیز دفتر شورای مشترک بسیار مصمم است و انتظار داریم بخش دولتی نیز در این خصوص تلاش مضاعف داشته باشد.

وی به اهمیت مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در مبادلات تجاری اشاره کرد و افزود: مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان یک پتانسیل ویژه برای فعالیت های تجاری محسوب می شود و باید تدابیر و تمهیدات لازم برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور اندیشیده شود.

پیر موذن موقعیت استراتژیک استان اردبیل را در این زمینه یادآور شد و ادامه داد: اردبیل دروازه کشورهای آسیای میانه محسوب می شود و از موقعیت و شرایط استثنایی برای فعالیت های اقتصادی با کشورآذربایجان برخوردار است، چنانچه 90 درصد صادرات استان به آذربایجان صورت می گیرد.

فعالیتهای تجاری ایران و آذربایجان کافی نیست

رئیس شورای مشترک بازرگانان ایران و جمهوری آذربایجان در عین حال فعالیتهای تجاری دو کشور را کافی ندانست و تصریح کرد: راه اندازی مرکز تجاری ایران و نیز تاسیس دفتر شورای مشترک بازرگانان دو کشور در باکو می تواند زمینه را برای توسعه اقتصادی بین استان اردبیل و جمهوری آذربایجان هموارتر کند.

وی مشکلات عدیده تجار ایرانی در اخذ ویزا، سیستم بانکی و عدم امکان جابجایی ارز و قوانین دست و پاگیر برای صادرات و مبادلات تجاری را از جمله عوامل باز دارنده در توسعه صادرات و رونق تجاری بین دو کشور عنوان کرد.

پیرموذن بیان داشت: برای رشد مناسب در فعالیت های اقتصادی، باید دو کشور شرایط و تمهیدات لازم را برای تجار و بازرگانان فراهم کنند.

تاسیس میز مشترک تجاری بین جمهوری اسلامی و آذربایجان

وی با اشاره به پیشنهاد برای تاسیس میز مشترک دو کشور و نیز برگزاری جلسات فصلی متذکر شد: برگزاری نشست های فصلی بین مسئولان بخش خصوصی و دولتی دو کشور در خصوص تجارت و اقتصاد می تواند راهکار موثری برای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه در صادرات به جمهوری آذربایجان چالشهای زیادی وجود دارد گفت: تجارت با جمهوری آذربایجان برای استان اردبیل بسیار حیاتی است اما تجار ایرانی برای صادرات و فعالیت اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند.

بهروز پورسلیمان با تاکید بر اینکه مشکلات تجار ایرانی بارها به مسئولان این دو کشور گفته شده اما عملا بی نتیجه مانده است، افزود: مسئولان اقتصادی هر دو کشور فقط وعده حل مشکلات را داده اند.

پیشنهاد تعرفه ترجیحی برای محصولات استراتژیک اردبیل و آذربایجان

وی با پیشنهاد تعرفه ترجیحی برای محصولات استراتژیک استان اردبیل و جمهوری آذربایجان اضافه کرد: برای توسعه مناسبات اقتصادی، مسئولان ایران و آذربایجان می توانند حداقل برای 10 محصول استراتژیک استانهای همجوار تعرفه ترجیحی در نظر بگیرند که اگر این امر اتفاق بیافتد شاهد رشد صادرات بین دو کشور خواهیم شد.

پورسلیمان نبود ضمانت برای کالاهای صادراتی، هزینه بالا برای ترانزیت کالا، عدم وجود کمیته داوری بین بازرگانان دو کشور، عدم امکان جابجایی ارز، عدم خدمات رسانی عملی بانک ملی ایران در باکو برای فعالان تجاری ایران، وجود تبعیض برای کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای کشورهای دیگر از جمله روسیه و ترکیه توسط دولت آذربایجان، مشکلات عدیده در خصوص صدور ویزاهای یکساله برای فعالان اقتصادی و.. را از جمله مشکلات عمده بازرگانان ایرانی برای فعالیت اقتصادی در جمهوری آذربایجان عنوان کرد.

به گزارش مهر، این نشست با هدف دستیابی به راهکارهای مناسب و موثر برای توسعه روابط اقتصادی استان اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل برگزار شد.

