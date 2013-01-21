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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۲۹

مهر گزارش می دهد:

کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما امروز هیچ جلسه ای نداشته است

کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما امروز هیچ جلسه ای نداشته است

فرهاد توحیدی برپایی جلسه کمیته اصلاح اساسنامه خانه‌ سینما را رد کرد و گفت که امروز نمایندگان خانه سینما امروز در هیچ جلسه ای مربوط به اصلاح اساسنامه شرکت نکرده اند.

فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما پیش از انحلال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز برای شرکت در جلسه ای با عنوان کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما از ما به عنوان نمایندگان خانه سینما هیچ دعوتی به عمل نیامده و ما نیز در چنین جلسه ای شرکت نکردیم.

کمیته 7 نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما ، شامل سه نماینده از خانه سینما ، سه نماینده از سازمان سینمایی و یک نماینده از ریاست جمهوری است و جلسات این کمیته قرار است با حضور این اعضا تشکیل شود و مساله خانه سینما و اساسنامه آن را مورد بررسی قرار دهد .

در حالیکه امروز برخی خبرها مبنی بر تشکیل جلسه این کمیته منتشر شد ، با توجه به اینکه توحیدی هر گونه اطلاع از شرکت در این جلسه را رد می کند ، اگر جلسه ای با حضور تعدادی از سینماگران تشکیل و در آن مباحثی مربوط به خانه سینما نیز مطرح شده باشد ، به معنای تشکیل نخستین جلسه کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما نیست .

به گزارش مهر، آخرین برنامه ریزیها برای تشکیل جلسه کمیته اصلاح اساسنامه در تاریخ 4 بهمن ماه در نهاد ریاست جمهوری بوده است.

بنابر این گزارش کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما متشکل از 7 نفر، ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس بابویهی نمایندگان سازمان سینمایی، فرهاد توحیدی، جمال خندان و ابراهیم مختاری نمایندگان خانه سینما و مسعود جعفری جوزانی به عنوان نماینده ریاست جمهوری است.

کد مطلب 1796973

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