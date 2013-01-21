کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما امروز هیچ جلسه ای نداشته است

فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما پیش از انحلال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز برای شرکت در جلسه ای با عنوان کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما از ما به عنوان نمایندگان خانه سینما هیچ دعوتی به عمل نیامده و ما نیز در چنین جلسه ای شرکت نکردیم.

کمیته 7 نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما ، شامل سه نماینده از خانه سینما ، سه نماینده از سازمان سینمایی و یک نماینده از ریاست جمهوری است و جلسات این کمیته قرار است با حضور این اعضا تشکیل شود و مساله خانه سینما و اساسنامه آن را مورد بررسی قرار دهد .

در حالیکه امروز برخی خبرها مبنی بر تشکیل جلسه این کمیته منتشر شد ، با توجه به اینکه توحیدی هر گونه اطلاع از شرکت در این جلسه را رد می کند ، اگر جلسه ای با حضور تعدادی از سینماگران تشکیل و در آن مباحثی مربوط به خانه سینما نیز مطرح شده باشد ، به معنای تشکیل نخستین جلسه کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما نیست .

به گزارش مهر، آخرین برنامه ریزیها برای تشکیل جلسه کمیته اصلاح اساسنامه در تاریخ 4 بهمن ماه در نهاد ریاست جمهوری بوده است.

بنابر این گزارش کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما متشکل از 7 نفر، ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس بابویهی نمایندگان سازمان سینمایی، فرهاد توحیدی، جمال خندان و ابراهیم مختاری نمایندگان خانه سینما و مسعود جعفری جوزانی به عنوان نماینده ریاست جمهوری است.