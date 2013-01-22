واحد سیار کانون پرورش قزوین عازم مناطق زلزله زده شد

طیب ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور ایجاد نشاط و شادابی در میان کودکان آسیب دیده از زلزله با اعزام پایگاه سیار کانون پرورش فکری کودکان به مناطق زلزله زده خراسان جنوبی برنامه های متنوع هنری اجرا می شود.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین بیان کرد: به منظور ایجاد نشاط و شادابی در میان کودکان و نوجوانان مناطق آسیب دیده استان خراسان جنوبی، یک واحد تریلر سیار نمایش به همراه تعدادی از مربیان کانون قزوین امروز دوشنبه به روستای زهان اعزام شدند.

وی افزود: اجرای نمایش، آموزش کاردستی، قصه گویی، نمایش خلاق، اهداء کتاب و محصولات فرهنگی کانون ازجمله فعالیت های فرهنگی و هنری است که گروه اعزامی از کانون استان قزوین به مدت یک هفته در این منطقه اجرا می شود.

ملکی پور تصریح کرد: این کار در کنار ایجاد نشاط روحی برای اعلام هم دردی و دل جویی از کودکان مناطق آسیب دیده اجرا می شود.

به گفته مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم چنین به زودی این تریلی سیار برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری راهی عسلویه خواهد شد.