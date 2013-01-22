ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ مهر، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩ.
وی ﺿﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﺸﻨﻮﺩﯼ ﺍﺯ این ﺍﻗﺪﺍﻡ عنوان کرد: ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ از جمله ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭهای ﺍﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﯼ، ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﯾﮑﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪ.
حسین پور با بیان اینکه متولیان راه اندازی کتابخانه های صبا در خراسان شمالی با این اقدام خود مهری ماندگار را در دل های فرزندان این استان جای دادند، تصریح کرد: این اقدام سبب شد ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ همه آنها ﺍﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ، ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﺑﺎﺩی هاﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﭘﺮﻓﺮﻭﻍ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﻤﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﺘﺮﮒ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻧﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴئوﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﺴئوﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻭﺍﺯﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﺪ.
حسین پور اضافه کرد: ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ این اقدام زیبا، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﯾﺎﺭ گنجینه فرهنگ ها نیز ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺩ.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮﺭ:
ﻣﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺩﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
شیروان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر شیروان گفت: متولیان راه اندازی کتابخانه های صبا در خراسان شمالی با این اقدام خود مهری ماندگار را در دل های فرزندان این استان جای دادند.
ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ مهر، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩ.
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