سومین کتابخانه روستایی صبا در خراسان شمالی گشایش یافت

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: عصر دوشنبه طی مراسمی سومین کتابخانه صبا روستایی کشور در روستای مرزی داشلی قلعه بخش راز و جرگلان بجنورد به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: این کتابخانه روستایی با استفاده از پنج هزار جلد کتاب اهدایی فرهنگ دوستان کشور به کاروان کتابخانه صبا در محل ساختمان دهیاری این روستا راه اندازی شد. رحیمی افزود: پیش از این نیز کتابخانه صبا در روستاهای رباط بخش قوشخانه شیروان و گیفان بجنورد راه اندازی شده بود.

به گفته وی در روستای رباط محل فیزیکی کتابخانه، ساختمان سابق مدرسه ای بود که توسط دهیاری روستا خریداری شده و در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته بود و در روستای گیفان نیز ساختمان حسینیه سابق این روستا به کتابخانه صبا اختصاص یافت.

این مسئول اضافه کرد: هر کدام از این کتابخانه های روستایی پنج هزار جلد کتاب دارند و در صورت اعلام آمادگی دیگر روستاهای محروم استان و وجود مکان مناسب، اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی آمادگی راه اندازی کتابخانه های روستایی دیگری نیز با استفاده از کتب اهدایی مردم را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان کتابخانه های صبا در حقیقت طرحی است که به همت گروه اجتماعی شبکه یک سیما(برنامه صبح به خیر ایران) و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طراحی شده و با حضور در نقاط مختلف کشور، کتاب های اهدایی مردم را جمع آوری کرده و در نهایت با تجمیع این کتب، در یکی از شهرها و روستاهای محروم کشور، یک کتابخانه صبا ایجاد می شود.

این کاروان در طول حرکت خود در استان های تهران، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی در مجموع بیش از 50 هزار جلد کتاب جمع آوری کرد.

نخستین کتابخانه صبا کشور در هفته کتاب سال جاری با اهدای کتاب‌های مردمی در تنب بزرگ استان هرمزگان راه اندازی شد.