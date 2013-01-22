آغاز ثبت نام برای ورود به دوره ارشد پردیس علم و صنعت از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران برای نیمسال دوم سال تحصیلی (92-91) در 26 رشته و گرایش مقطع کارشناسیارشد، از طریق آزمون اختصاصی دانشجو پذیرش میکند.
مهندسی صنایع، مدیریت اجرایی، مهندسی شیمی (فرآیندهای جداسازی، طراحی شبیهسازی و کنترل فرآیندها، ترمودینامیک و سینیتیک)، مهندسی فناوری اطلاعات (شبکههای کامپیوتری)، مهندسی کامپیوتر ( نرمافزار و هوش مصنوعی و رباتیک)، مدیریت تکنولوژی، مهندسی معماری، مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی، شهرسازی- طراحی صنعتی، مهندسی عمران ( خاک و پی، سازه، حمل و نقل، راه و ترابری، آب)، مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، ساخت و تولید، هوافضا، بیومکانیک)، ریاضی (محض، کاربردی، آمار) رشته و گرایشهایی هستند که قرار است دانشگاه علم و صنعت ایران از طریق آزمون اختصاصی و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به پذیرش دانشجو کند.
داوطلبان می توانند از امروز تا 11 بهمن ماه، با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی www.iust.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
مواد آزمون اختصاصی، ضرایب و تاریخ برگزاری آزمون اعلام می شود.
هر داوطلب می تواند فقط در یک رشته ثبت نام کرده و در صورتی که گرایش های آن رشته دارای مواد امتحانی مشترک باشد، می تواند گرایش های مختلف را به ترتیب اولویت انتخاب کند.
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