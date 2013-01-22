پایانه حمل و نقل استان تهران در نسیم شهر از پرداخت هرگونه عوارض خودداری می کند

حسینعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایانه حمل و نقل استان تهران در نسیم شهر که روزانه پذیرای بیش از هفت هزار خودرو سنگین است، تاکنون برغم پیگیریهای صورت گرفته نسبت به حق و حقوق قانونی شهر بی توجهی می کند.

وی افزود: این پایانه ضمن خودداری از هرگونه مطالبات قانونی شهر تاکنون در این راستا نیز معضلات بسیار فراوانی را برای این شهر به وجودآورده است.

روزانه هفت هار خودرو وارد پایانه می شود



این مسئول با اشاره به اینکه روزانه بطور متوسط حدود هفت هزار خودرو سنگین وارد این پایانه می شود، عنوان کرد: اگر طبق بررسی اجمالی مبنی بر تردد وسائط نقلیه، هفت هزار خودرو و حدود 14 هزار راننده و کمک راننده در مسیر این شهر تردد می کنند که در این خصوص شهرداری باید خدمات مربوطه را ارائه دهد.

بابایی ایجاد ترافیک سنگین و تصادفات را بخش دیگری از این معضلات یاد کرد و و از مسئولین استانی و منطقه ای خواست که نسبت به این امر مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

انتقال مجموعه گاوداری به خارج از نسیم شهر



رئیس شورای اسلامی نسیم شهراز انتقال بخش عمده ای از گاوداری همت (پاژن) خبر داد و یادآور شد: بر اساس مذاکرات حاصل شده مقرر شد که برغم اعتراضات شهروندان به دلیل بوی تعفن ناشی از آن مجموعه در چندین نوبت نسبت به انتقال دام خود به دیگر مناطق غیرمسکونی اقدام کنند.

بابایی با اعلام اینکه این مجموعه تمام توان خود را برای دفع برخی آلودگی ها بکارگرفته، متذکر شد: مجموعه پاژن برای دفع این معضل دست به اقداماتی زد و حتی نسبت به سیستم فاضلاب خود هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شد که تا حدودی توانست نسبت به اصلاح این روند اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ایجاد اشتغال را در بین جوانان شهرستان از سوی پاژن را اقدامی موثر خواند و گفت: ما نیز به نوبه خود از مجموعه پاژن که توانسته تاکنون زمینه ایجاد اشتغال بیش از هزاران نفر از جوانان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مهیا کند قدردانی می کنیم و امیدواریم که پس از انتقال دام خود نسبت به توسعه مجموعه لبنی خود گام مثبتی را بردارند.

توسعه فضای سبز در نسیم شهر



این مسئول در ادامه به توسعه سرانه فضای سبز در این شهر پرداخت و افزود: طی پنج سال اخیر شهرداری نسیم شهر در خصوص توسعه فضای سبز منطقه از تمام ظرفیتهای موجود خود استفاده کرده است.

بابایی اظهار داشت: هم اکنون در حالی نسیم شهر مسیر رشد و توسعه خود را پیش گرفته که سرانه فضای سبز این شهر فراتر از استانداردها است.

کاهش بار ترافیکی نسیم شهر با اجرای طرح کمربندی



نماینده مردم نسیم شهر در شورای اسلامی شهر به اجرای طرح کمربندی این شهر اشاره کرد و اذعان داشت: مدیریت شهری برای دسترسی آسان مردم و روان شدن ترافیک شهری اجرای پروژه کمربندی نسیم شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

بابایی عنوان کرد: مسیرهای پیش بینی شده برای اجرای این پروژه بزرگ شامل بلوار پایانه، میدان مادر و 45 متری و چندین مسیر دیگر است که به طور قطع با اجرای این پروژه عظیم شاهد یک تحول عظیم در بخش تردد آسان وسائط نقلیه خواهیم بود.

رئیس شورای اسلامی نسیم شهر تعامل و مشارکت شهروندان را در این طرح بسیار اثرگذار خواند و اضافه کرد: در این پروژه عظیم شهروندان فهیم منطقه به ویژه کسانی که در آزادسازی مسیر اجرای پروژه کمربندی شمالی نسیم شهر نقش دارند با حمایت و مشارکت خود خادمین خود را در مجموعه شورای اسلامی و شهرداری یاری کنند.

پروژه پارک 24 هکتاری در نسیم شهر کلید خورد



بابایی از نهایی شدن اجرای پارک بزرگ 24 هکتاری خبر داد و اضافه کرد: شهرداری با توافقاتی که در خصوص باغ امامی انجام داده وارد مرحله اجرای این پروژه بزرگ شده است.

این مسئول ادامه داد: در این مجموعه 24 هکتاری مدرن ترین امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی تعریف شده که می تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان نسیم شهر و حتی شهرهای همجوار نیز باشد.

مشارکت شهروندان در امور شهری و دعوت از سرمایه گذاران



وی از اجرای پارکینگ عمومی در این شهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نسیم شهر به دلیل ساخت و سازهای گذشته مشکل پارکینگ عمومی دارد، شهرداری این شهر با مصوبه شورای شهر این طرح را به مرحله عملیاتی رسانده است.

بابایی ادامه داد: در این زمینه مقرر شده است که از فضاهای موجود نسیم شهر طی تشریفات قانونی پارکینگ عمومی ایجاد شود که با اجرای این پروژه مشکل عمده شهر و شهروندان در خصوص پارکینگ عمومی رفع خواهد شد.

بابایی از استقبال سرمایه گذاران به منظور مشارکت در اجرای طرحهای بزرگ شهری خبر داد.

تخفیف 50 درصدی برای بهسازی و نوسازی



رئیس شورای اسلامی نسیم شهر وجود 70درصد بافت فرسوده مسکونی را در این منطقه نگران کننده توصیف کرد و گفت: متاسفانه در حوزه نسیم شهر حدود 70 درصد بافت فرسوده وجود دارد که این میزان می تواند به عنوان یک تهدید در حوادث و بلایای طبیعی مثل زلزله باشد.

بابایی افزود: شهرداری با مصوبه شورای اسلامی با در نظر گرفتن تبعات ناخوشایند این تعداد بافت فرسوده طرح تشویقی برای شهروندان را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: افرادی که اقدام به بهسازی و نوسازی املاک خود کنند، شامل تخفیف 50 درصدی خواهند شد و این طرح نیز مدت زمان خاص خود را دارد.