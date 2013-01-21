گردهمایی دانشجویان مهدی یاور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی دانشجویان مهدوی یاورهمزمان با نهم ربیع الاول سالروز به امامت رسیدن اما عصر(عج) با عنوان "دانشگاه، مهدویت و انتظار" و با حضور بیش از 2 هزار دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشورعصر دوشنبه در مهدیه مسجد مقدس جمکران برگزار شد.



دبیر برگزاری گردهمایی مهدی یاوران در جمع دانشجویان طی سخنانی با اشاره به برگزاری این گردهمایی واهداف آن عنوان کرد: انجام فعالیت‌های دانشجویی با موضوع مهدویت، زمینه‌سازی برای انس و الفت دانشجویان با معارف مهدوی، آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدها و راهکارهای مقابله با شبهات و ایجاد روحیه نشاط و پویایی در راه زمینه سازی برای ظهور از جمله این اهداف بوده است.



علی قربانی، ارائه پیام مهدوی دانشجویان در خصوص بیداری اسلامی، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و تجدید عهد دانشجویان با امام عصر(عج) را از اهداف برگزاری پنجمین دوره گردهمایی دانشجویان مهدوی یاور عنوان کرد.



وی در ادامه به آغاز به کار قرارگاه فرهنگی انتظار در دانشگاه‌ها خبر داد و ابراز کرد: با راه اندازی این قرارگاه هماهنگی و انسجام بین نهادهای دانشگاهی را در راستای گسترش فعالیت‌های مهدوی شاهد خواهیم بود.



