آخرین تغییرات اساسنامه خانه مطبوعات به ارشاد مازندران ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جابر معافی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مصوبه برای اجرا به تمام این دستگاه‌ها ابلاغ شده است.



وی با اشاره به نامه‌ ای که براساس آن، برخی اعضای خانه مطبوعات مازندران نسبت به انتخاب مدیر خانه مطبوعات مطرح کردند، افزود: این نامه که در سه برگ و بدون مشخص کردن هویت امضاکنندگان آن به اعضای هیئت مدیره رسیده است، فاقد ارزش است.



سخنگو و مسئول روابط‌ عمومی خانه مطبوعات مازندران تصریح کرد: این نامه در سه برگ با پنج امضای جعلی و بدون نام و بدون مشخص کردن عنوان‌ های امضاکنندگان به خانه مطبوعات ارسال شده که برای هیئت مدیره از لحاظ قانونی و مستندات فاقد وجاهت است.



وی با اعلام اینکه حق اعتراض برای اعضا و بازرسان خانه مطبوعات مازندران وجود دارد، گفت: این افراد باید رسما و کتبی اعتراض خود را به بازرسان و یا اعضای هیئت مدیره برای بررسی ارائه کنند.



این مسئول همچنین درباره نامه‌ کناره‌ گیری رستم دهقان به عنوان مدیر خانه مطبوعات مازندران از این مسئولیت، گفت: این موضوع در جلسه فردای هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان بررسی می‌شود.



معافی گفت: انتخاب مدیر خانه مطبوعات مازندران بر اساس ماده 31 اساسنامه خانه مطبوعات صورت گرفته و هیچ منع قانونی ندارد.

وی بیان داشت: براساس ماده 31 اساسنامه جدید خانه مطبوعات، هیئت مدیره می‌تواند برای مدیریت اجرایی خانه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره از میان خود یا اعضای خانه برای مدت دو سال، یک نفر را به مدیریت خانه انتخاب کند.



این عضو هیئت رئیسه خانه مطبوعات مازندران با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، هیئت مدیره خانه مطبوعات استان مازندران فردی بیرون از هیئت مدیره و یکی از اعضای خانه مطبوعات استان را برای مدیر خانه دعوت شد، یادآور شد: در شرایط عضویت خانه مطبوعات مازندران شرایط عمومی، فعالیت در یک نشریه و حداقل مدرک دیپلم ذکر شده است.