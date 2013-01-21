بنیاد شهید دروازه ورود به انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان ضمن بیان اینکه در کشور ما مشکلات زیادی اعم از اقتصادی، سیاسی و ... وجود دارد، افزود: این مشکلات به هیچ عنوان تهدید به حساب نمی‌آید، اما مشکلات فرهنگی یک تهدید جدی و بزرگ برای کشور است.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی موظف هستند به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان رسیدگی کنند، افزود: این تنها وظیفه بنیاد شهید نیست، باید قانونی وضع شود که تمامی دستگاه‌ها یک درصد از بودجه‌ خود را برای امور شاغلین ایثارگر و جانبازان اختصاص دهند.

تشکیل فراکسیون ایثارگران و نخبگان شاهد در مجلس محلی سمنان

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر همچنین از تشکیل فراکسیون ایثارگران و نخبگان شاهد در مجلس محلی سمنان خبر داد و گفت: با حضور ایثارگران و نخبگان یک شورای مشورتی در مجلس محلی سمنان تشکیل و به طور مستمر جلساتی برگزار می‌شود.

خسروی با بیان اینکه اگر گفته‌ها، وصایا و حرفهای شهدا در جامعه نباشد معلوم نیست چه اتفاقی برای جامعه می‌افتد، تصریح کرد: باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کرد و بنیاد شهید و امور ایثارگران بسیار می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

نارضایتی ایثارگران و خانواده های شهدا از وضعیت فرهنگی جامعه

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز در این جلسه گفت: خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان از وضعیت فرهنگی جامعه خیلی راضی نیستند، انتظار خانواده‌های شهدا و ایثارگران این است که قوانینی وضع شود که شرایط فرهنگی جامعه را سامان دهد.

قاسم ملک دار افزود: خواسته و انتظار دیگر خانواده شاهد و ایثارگر استان سمنان این است که مراقبت از وضعیت ایثارگری بیش از پیش جدی گرفته شود و ایثارگری حفظ شود، وضع قوانین به سمت و سویی برود که این قشر خیلی اذیت نشوند.

اجرای طرح سپاس و زیارت خانواده شهدا و ایثارگران در استان سمنان

وی همچنین در خاتمه از اجرای طرح سپاس و زیارت خانواده شهدا و ایثارگران در استان خبر داد و گفت: این طرح به کلیه دستگاه‌ها و ادارات دولتی ابلاغ شده است و دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به دیدار یکی از خانواده‌های شهدا و ایثارگر می‌رویم.

به گزارش مهر، در این جلسه معاونین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان موارد و مشکلات مختلفی را در خصوص قوانین ایثارگران اعم از اختصاص ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور، معافیت بیمه‌ای، مالیاتی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به حق پرستاری ایثارگران و جانبازان را مطرح کردند.