انتشار مجموعه اقدامات و فعالیت های دولت نهم و دهم در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته نهادها و سازمان های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان سمنان در محل استانداری از انتشار مجموعه اقدامات و فعالیت های دولت نهم و دهم در قالب یک کتاب خبر داد و اضافه کرد: در این خصوص طی نامه ای از سوی استاندار تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده اند در سه مقطع، مقطع اول تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مقطع دوم تا آغاز دولت نهم در سال 1384 و مقطع سوم طول دوران دولت نهم و دهم میزان فعالیت ها و خدمات را به استانداری سمنان ارسال کنند.

وی با بیان اینکه در دوران دولت نهم و دهم خدمات و اقدامات بزرگ و افتخار آفرینی خصوصا در راستای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی انجام پذیرفت که ضرورت دارد بصورت کامل و مناسب انعکاس یابد، تصریح کرد: در این راستا تهیه کتاب جامع خدمات دولت در دست اقدام است که جمع بندی آن همچنین در اختیار رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راوبط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان همچنین با بیان نقش مهم روابط عمومی ها در همکاری هرساله برای برگزاری باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی، اعلام کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشخیص اهمیت همکاری روابط عمومی ها در برگزاری شایسته تر مراسم های دهه فجر، اقدام به ایجاد کمیته نهادها و سازمان ها به محوریت و ریاست روابط عمومی استانداری کرده است و اهداف، ترکیب اعضا و وظایف و ماموریت های این کمیته تبیین شده است.

کارخایی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را بهترین فرصت برای اطلاع رسانی خدمات نظام برشمرد و از دستگاه های اجرایی خواست در زمینه انعکاس خدمات و فعالیت های خود به مردم با همکاری رسانه ها و مطبوعات اقدام کنند.

وی همچنین ضمن تبیین و تشریح محورهای برنامه ها و فعالیت های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان سمنان، تاکید کرد: آگاهی بخشی، امید آفرینی و افزایش نشاط در جامعه، بر انعکاس مناسب دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله تبیین مناسب نقش مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی و تداوم و اقتدار نظام و تبیین نقش امام خمینی(ره) بعنوان معمار انقلاب در شکل گیری انقلاب و استقرار نظام و نقش مقام معظم رهبری در تدام و عزت و اقتدار نظام و نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی، ضرورت دارد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان همچنین از دستگاه هایی که می توانند در دهه مبارک فجر خدمات ویژه، تخفیف یا بصورت رایگان به مردم ارائه کنند خواست این گونه خدمات را به روابط عمومی استانداری اعلام کنند تا از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: دستگاه های اجرایی که مراسم های مختلف فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی ویژه دهه مبارک فجر برگزار می کنند ضمن بهره گیری از توانمندی ها و استطاعت های دستگاه های اجرایی، از مشارکت اقشار مختلف برای جلب و جذب مردم استفاده کنند.

کارخایی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از صدا و سیمای مرکز سمنان که همکاری مناسبی در انعکاس خدمات و فعالیت های دولت خدمتگزار داشته است از پوشش خبری مناسب سفر اخیر دکتر محمود احمدی نژاد، تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به جلسه اول کمیته هم اندیشی شورای روابط عمومی های استان سمنان، اعضای کمیته هم اندیشی را اعلام کرد و افزود: در صورت لزوم از دستگاه های مهم و موثر با توجه به ارتباط موضوع دعوت بعمل خواهد آمد.

همچنین در این جلسه مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی عضو کمیته دهه فجر استان سمنان، به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها پرداختند و گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی در سالجاری ارائه کردند.