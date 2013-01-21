اتخاذ راهکارهای عملی برای مقابله با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی، ظهر دوشنبه در همایش بزرگ بصیرت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای مقابله با بد حجابی در جامعه نیازمند راهکارهای عملی و اعمال جریمه هستیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی مکلف به انجام اقدامات و وظایفی در زمینه حجاب و عفاف هستند.

وی سپس با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: از این قانون اقشار کم در‌آمد، رضایت دارند و اقشار شهرنشین ناراضی هستند.

20 جریان مختلف برای حضور در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده‌اند

وی افزود: تذکر رهبری سبب شده امروز تعامل خوبی بین مجلس و دولت ایجاد شود و هدفمندی یارانه‌ها ادامه پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه هر جریان و حرکتی که در تقابل با رهبری قرار گیرد، جریان انحرافی است، افزود: در انتخابات پیش رو باید به شاخصه های رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس جمهور توجه کرد زیرا موضوع تصمیم‌ساز است.

وی افزود: 20 جریان مختلف برای حضور در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده‌اند و تمایل دارند رئیس جمهور شوند.

وی سپس با اشاره به اتهاماتی که به مهدی هاشمی وارد شده، افزود: 13 مورد اتهامات مهدی هاشمی است که بخشی از این اتهامات شامل جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی است.

وی در خصوص مهدی کروبی نیز عنوان کرد: در مجلس ششم مهدی کروبی خوب عمل کرد اما بعد از مدتی در معرض سقوط‌ قرار گرفت.