حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره اظهار داشت: برای نخستین بار در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین آیین نامه راه اندازی مراکز بهداشت در دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طی 30 سال گذشته تدوین چنین آیین نامه ای برای نخستین بار است که صورت می گیرد، افزود: بر اساس این آیین نامه که تا چند ماه آینده آماده خواهد شد، دانشگاههای کشور دارای مراکز بهداشتی و درمانی خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت علوم با تاکید بر اینکه پیش از این، معمولاً دانشگاههای علوم پزشکی مجوز تاسیس چنین مراکزی را در دانشگاهها نمی دادند، گفت: برخی دانشگاهها پیش از این مراکز بهداشت داشتند اما اکثر دانشگاههای کشور فاقد این مراکز بودند.

