ثبت 100 هزار اثر در جشنواره بازیهای رایانه ای تهران

سید محمد حاج آقامیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی مجموعه های ورزشی تهران یک روز درمیان در اختیار آقایان و خانمها است گفت: 6 مجموعه دوقلو در تهران است که همزمان خانمها و آقایان می توانند از سالنهای ورزشی استفاده کنند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در مورد وضعیت ورزش جانبازان در تهران گفت: مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم بسیار مجهز در جنوب تهران فعال است ولی داریم اقداماتی را انجام می دهیم تا حتی جانبازانی که از شهرستان برای درمان و برخی امور اداری به پایتخت سفر می کنند در مجموعه ویژه ای از امکانات ورزشی استفاده کنند.

آقامیر گفت: امروز می توانیم مدعی این باشیم که سازمان ورزش شهرداری تهران بهترین مجموعه های ورزشی را در اختیار شهروندان تهرانی قرار داده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 35 میلیون فعالیت ورزشی در تهران ثبت شده است گفت: امروز تمامی بوستانهای تهران با نورپردازی مناسب، امنیت، بستر و زیرساخت لازم بهترین فضا برای ورزش همگانی و عمومی شده است.

سید محمد حاج آقامیر در مورد برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای در سطح محلات تهران گفت: هم اکنون جشنواره بازی های رایانه ای ۲۲ منطقه تهران در سطح ۳۷۴ محله این کلانشهر در حال انجام است و تاکنون 100 هزار اثر ثبت شده است.



وی با اشاره بە اینکه بر اساس دستور العمل تدوین شده در بازی های رایانه ای تمام برندگان محلات، مناطق و نواحی با یکدیگر بە رقابت می پردازند گفت: ۱۵ اسفند ماه با برگزاری جشنواره شکوفا از برگزیدگان این جشنواره تقدیر بە عمل می آید.



آقامیر گفت: در جشنواره شکوفا در دو بخش انفرادی و گروهی از نفرات برتر در مسابقات بازی های رایانه ای تقدیر بە عمل می آید کە در بخش انفرادی سه نفر برگزیده و در بخش گروهی کە از ۳ تا ۵ نفر تشکیل شده اند هم تقدیر بە عمل می آید.