تاکید تولیت مسجد مقدس جمکران بر عدم تبلیغ برای این مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی وافی در گردهمایی دانشجویان مهدی یاور که غروب دوشنبه در مهدیه مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: تولیت مسجد جمکران هرگونه تبلیغ برای این مسجد را منع کرده است.



وی با اشاره به زائران مسجد جمکران در ایام مختلف سال گفت: مسجد مقدس جمکران در سال نزدیک به 15 میلیون زائر دارد که 70 درصدد از این تعداد را افراد زیر 35 سال تشکیل می‌دهند.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران به برگزاری ادوهای مختلف در این مساجد اشاره و بیان داشت: برخی از مصادیقی که برای مسجد مطرح است مربوط به اقبال خود زائران نسبت به مسجد مقدس جمکران است.

وی به مبحث تقدس یک مکان اشاره کرد و گفت: هرجا که ذکر انتظار و فرج در آنجا انجام شود، مقدس است و اگر برای مسجد جمکران واژه مقدس استفاده می‌شود این است که خود آن حضرت در خواب شیخ حسن بن مثله از این مکان به عنوان مکانی شریف و مقدس تعبیر کرده‌اند.



وافی با اشاره به اینکه مسجد جمکران قدمگاه زائران و ارادتمندان امام عصر(ع) است ابراز داشت: اینجا مکانی است که در شب‌های جمعه و چهارشنبه بسیاری از جوانان با دلهای پاک روانه این مسجد می‌شوند.