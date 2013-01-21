تقدیر شهردار و اعضای شورای شهر قرچک از استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این نامه آمده است: " اینجانبان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قرچک بر خود فرض دانستیم که از تلاش و جدیت دلسوزانه و حکیمانه حضرتعالی در ارتقای بخش قرچک به شهرستان که به لطف الهی موجب خرسندی و خشنودی مردم شهید پرور انقلابی و ولایت مدار این شهرستان گردیده است، تقدیر و تشکر نمائیم.

قطعاً مردم قدرشناس و خداجوی شهرستان قرچک، خدمات ارزنده جنابعالی و وزیر محترم کشور و ریاست محترم جمهور را از یاد نخواهند برد و همواره مشمول دعای خیر خانواده شهدا و مردم عزیز شهرستان قرچک خواهند بود".

رکورد کاهش مصرف گاز در تهران

مدیرکل شرکت گاز استان تهران گفت: میزان مصرف گاز شهری در تهران روز یکشنبه هفته جاری با کاهشی چشمگیر به حدود 70 میلیون مترمکعب رسید؛ به طوری که رکورد کاهش مصرف روزانه سال 91 با این میزان مصرف زده شد.

یعقوب حسین نیا در جلسه کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوا افزود: بر اساس گزارش های به دست آمده، در روزهای 23 و 27 دی ماه گذشته، تهران شاهد بالاترین مصرف گاز با 112 میلیون مترمکعب در روز بود.

وی با بیان اینکه استان تهران به طور تقریبی 21 درصد کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می دهد، گفت: سه میلیون واحد مسکونی فقط در 22 منطقه تهران هفت میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند.

وی افزود: در سال 90، در شهر تهران 26 میلیارد مترمکعب گاز عرضه شد که از مجموع این رقم 13 میلیارد مترمکعب خانگی بود.

مدیرکل شرکت گاز استان تهران ضریب نفوذ گاز در استان تهران را 99 درصد ذکر کرد و افزود: میزان مصرف گاز در نیروگاه ها را شش و نیم میلیارد متر مکعب است.