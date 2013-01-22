  1. حوزه و دانشگاه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۹

ثبت‌نام آزمون کارشناسی ناپیوسته ترمی علمی کاربردی آغاز شد

ثبت‌نام آزمون کارشناسی ناپیوسته ترمی علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته ترمی علمی کاربردی در سامانه سازمان سنجش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ترمی برای نخستین بار با عنوان مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد و 9 بهمن ماه پایان می پذیرد.

متقاضیان در مهلت اعلام شده، پس از دریافت دفترچه راهنما از سایت سنجش می توانند نسبت به خرید کارت اعتباری 14 هزار و 400 تومانی به عنوان وجه ثبت نام اقدام کنند.
 
آزمون این دوره 20 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
 
ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی سال 1392 دانشگاه جامع علمی کاربردی در 181 رشته، 2890 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 106 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر انجام می شود.
کد مطلب 1797052

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