به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ترمی برای نخستین بار با عنوان مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد و 9 بهمن ماه پایان می پذیرد.

متقاضیان در مهلت اعلام شده، پس از دریافت دفترچه راهنما از سایت سنجش می توانند نسبت به خرید کارت اعتباری 14 هزار و 400 تومانی به عنوان وجه ثبت نام اقدام کنند.



آزمون این دوره 20 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.



ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی سال 1392 دانشگاه جامع علمی کاربردی در 181 رشته، 2890 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 106 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر انجام می شود.