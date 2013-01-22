108 کیلومتر راه روستایی همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی همدان صبح سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح گفت: 98 درصد جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند .

غلامرضا سقندلی بیان کرد : بر این اساس 701 هزار نفر از 717 هزار جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند .

سقندلی اضافه کرد : 86 درصد طول راه های روستایی استان همدان آسفالت شده و طبق برآوردهای صورت گرفته برای آسفالت هر یک کیلومتر راه یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه می شود .

مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت : استان همدان دارای یک هزار و 75 روستای دارای سکنه است که 945 روستا از این تعداد دارای راه آسفالته هستند .