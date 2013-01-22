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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

108 کیلومتر راه روستایی همدان بهره برداری شد

108 کیلومتر راه روستایی همدان بهره برداری شد

همدان - خبرگزاری مهر: 108 کیلومتر از راه های روستایی استان همدان با اعتبار 220 میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی همدان صبح سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح گفت: 98 درصد جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند.

غلامرضا سقندلی بیان کرد: بر این اساس 701 هزار نفر از 717 هزار جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند.

سقندلی اضافه کرد: 86 درصد طول راه های روستایی استان همدان آسفالت شده و طبق برآوردهای صورت گرفته برای آسفالت هر یک کیلومتر راه یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: استان همدان دارای یک هزار و 75 روستای دارای سکنه است که 945 روستا از این تعداد دارای راه آسفالته هستند.

سقندلی اضافه کرد: 721 روستا از 735 روستای بالای 50 خانوار همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند و راه شوسه 14 روستای باقی مانده در آینده نزدیک آسفالت می شود.

کد مطلب 1797056

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