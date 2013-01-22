108 کیلومتر راه روستایی همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی همدان صبح سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح گفت: 98 درصد جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند.
غلامرضا سقندلی بیان کرد: بر این اساس 701 هزار نفر از 717 هزار جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند.
سقندلی اضافه کرد: 86 درصد طول راه های روستایی استان همدان آسفالت شده و طبق برآوردهای صورت گرفته برای آسفالت هر یک کیلومتر راه یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: استان همدان دارای یک هزار و 75 روستای دارای سکنه است که 945 روستا از این تعداد دارای راه آسفالته هستند.
سقندلی اضافه کرد: 721 روستا از 735 روستای بالای 50 خانوار همدان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند و راه شوسه 14 روستای باقی مانده در آینده نزدیک آسفالت می شود.
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