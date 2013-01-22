19 هزار و 800 واحد مسکن مهر در همدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح سه شنبه با حضور در مجتمع 250 واحدی تعاونی مهر 16 ملایر، ضمن افتتاح این واحدها به صورت همزمان 19 هزار و 870 مسکن مهر را در استان همدان افتتاح کرد.

وی همچنین با حضور در دو باب از این واحدها کلید آنها را به طور نمادین به مالکانش واگذار کرد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در حاشیه بهره برداری از این تعداد واحد مسکن مهر در استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 19هزار و 870 واحد مسکن مهر در استان همدان همزمان با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد.

حسین جلالیان افزود: از این تعداد هفت هزار مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر و یک هزار و 884 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر به بهره‌برداری رسید.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی همدان اضافه کرد: همچنین هفت هزار و 454 واحد در حوزه مسکن روستایی و سه هزار و 532 واحد نیز در بخش بافت فرسوده استان همدان افتتاح شد.

وی با اشاره به مساکن مهر قابل افتتاح ادامه داد: 250 واحد مسکن مهر تعاونی‌های مشاغل آزاد ملایر نیز به عنوان افتتاحیه پروژه پایلوت توسط رئیس جمهور انجام شد.

جلالیان با بیان اینکه 19 هزار و 870 واحد مسکن مهر بهره برداری شد، بیان داشت: از این تعداد پنج هزار و 868 واحد در شهرستان همدان، چهار هزار و 988 واحد در شهرستان ملایر و دو هزار و 883 واحد نیز در شهرستان نهاوند بهره برداری شد.

وی افزود: در شهرستان تویسرکان یک هزار و 576 واحد، در شهرستان بهار یک هزار و 166 واحد و در شهرستان کبودراهنگ یک هزار و 73 واحد به بهره‌برداری رسید.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی همدان اضافه کرد: یک هزار و 233 واحد مسکن مهر در شهرستان اسدآباد،670 واحد در رزن و 423 واحد مسکن مهر نیز در فامنین افتتاح شد.