سه هزار و 596 واحد مسکونی در ملایر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ملایر روز سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این تعداد واحد مسکونی در ملایر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد مسکن دو هزار و 430 واحد مربوط به مسکن مهر شهر ملایر، 222 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر ازندریان، سامن، جوکار و زنگنه و 944 واحد نیز در بافت فرسوده ملایر است.

حسن خیریانپور با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار واحد مسکونی مهر در قالب تعاونی، مسکن شهرهای زیر 25 هزار نفر، بافت فرسوده و مسکن روستایی در حال ساخت است، گفت: مسکن مهر ملایر در بهترین نقطه شهر ملایر واقع شده و به همین دلیل یکی از بهترین مسکن‌های مهر در کشور به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: 30 درصد مسکن مهر استان همدان در شهرستان ملایر است که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

خیریانپور یادآور شد: بیشترین مسکن مهر قابل افتتاح در استان همدان مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر ملایر بود.