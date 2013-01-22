8 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان البرز افزوده شد

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این طرح اعضا کتابخانه ها با توجه به نیاز خود می توانند کتابهای مورد نیاز خود را در صورتی که در کتابخانه محل عضویت خود پیدا نکردند؛ در فرم های مخصوصی که جهت سفارش کتاب توسط اعضاء تهیه شده است ، مشخصات دقیق خود و کتاب درخواستی را ثبت کرده و تحویل کتابخانه داده تا سفارشات از طریق سامانه "طرح کتاب من" توسط نهاد خریداری و در مدت دو هفته از تاریخ در خواست به کتابخانه مورد نظر جهت استفاده اعضا ارسال می شود.

وی ادامه داد: از 20هزار درخواست انجام شده توسط اعضا تعداد هشت هزار جلد کتاب خریداری و به کتابخانه های عمومی استان البرز وصول شد.

محسنی افزود: اجرای این طرح به معنی پاسخگویی مستقیم به نیازهای مطالعاتی اعضا و کتابخوانان است و نهاد کتابخانه های عمومی کشور به دنبال نیاز سنجی واقعی و برآورد نمودن نیازهای اعضا و مراجعان خود است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی با اشاره به برخی آمارهای نه ماهه عملکرد این اداره کل گفت: برابر با گزارش سامانه مدیریت یکپارچه کتابخانه، طی نه ماهه امسال 682265 جلد کتاب از کتابخانه ها به امانت رفته و قریب به یک میلیون و پانصد هزار مراجعه به کتابخانه های عمومی استان صورت پذیرفته و مراجعان از خدمات کتابخانه بهره مند شده اند.

وی منابع فعلی کتابخانه ها را 553 هزار جلد کتاب عنوان کرد و گفت: در نه ماهه امسال، 43هزار جلد کتاب از سوی مردم فهیم استان به کتابخانه ها اهدا و در فرآیند بررسی، ثبت و افزودن به منابع کتابخانه ای قرار گرفته است.

محسنی ادامه داد: اعضا می توانند با انتقادات و پیشنهادات خود به سامانه پیامک 30006856 ما را در ارائه خدمات بهتر و در شان مردم عزیز استان البرز یاری نمایند.