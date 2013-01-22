کتابخانه عمومی علامه حلی کرج کتابخانه برتر فرهنگی کشور شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذکریاپور با بیان این مطلب گفت: کتابخانه عمومی علامه حلی کرج که در بلوارامامزاده حسن(ع) کرج قرار دارد و با داشتن 2 هزار عضو در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و مساقات کتابخوانی بیشترین فعالیت را داشت از سوی اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بعنوان کتابخانه برتر فرهنگی معرفی شد.

وی ادامه داد : اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور اقدام به اجرای مسابقات فرهنگی مکتوب و آنلاین و همچنین اجرای برنامه های متنوع کتابخوانی نموده است هر ماه یک کتابخانه فعال و برتر را به کشور معرفی می نماید.

ذکریاپور گفت: قبلا کتابخانه الهادی ساوجبلاغ بعنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور معرفی شده بود و امید می رود همچنان هر یک از کتابخانه های عمومی استان البرز در هر ماه این عنوان را به خود اختصاص دهند.

وی افزود : پرداختن به فرهنگ کتابخوانی از سوی خانواده ها می تواند در نهادینه نمودن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موثر باشد.



این مسئول فرهنگی از مردم برای شرکت در مسابقات کتابخوانی در شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور به آدرس www.booki.irدعوت آورد.