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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

کتابخانه عمومی علامه حلی کرج کتابخانه برتر فرهنگی کشور شناخته شد

کتابخانه عمومی علامه حلی کرج کتابخانه برتر فرهنگی کشور شناخته شد

کرج- خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: کتابخانه عمومی علامه حلی کرج از سوی اداره کل فرهنگی کتابخانه های عمومی کشور به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور شناخته و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذکریاپور با بیان این مطلب گفت: کتابخانه عمومی علامه حلی کرج که در بلوارامامزاده حسن(ع) کرج قرار دارد و با داشتن 2 هزار عضو در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و مساقات کتابخوانی بیشترین فعالیت را داشت از سوی اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بعنوان کتابخانه برتر فرهنگی معرفی شد.

وی ادامه داد : اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور اقدام به اجرای مسابقات فرهنگی مکتوب و آنلاین و همچنین اجرای برنامه های متنوع کتابخوانی نموده است هر ماه یک کتابخانه فعال و برتر را به کشور معرفی می نماید.

ذکریاپور گفت: قبلا کتابخانه الهادی ساوجبلاغ بعنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور معرفی شده بود و امید می رود همچنان هر یک از کتابخانه های عمومی استان البرز در هر ماه این عنوان را به خود اختصاص دهند.

وی افزود : پرداختن به فرهنگ کتابخوانی از سوی خانواده ها می تواند در نهادینه نمودن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موثر باشد.
 

این مسئول فرهنگی از مردم برای شرکت در مسابقات کتابخوانی در شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور به آدرس www.booki.irدعوت آورد.

کد مطلب 1797066

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