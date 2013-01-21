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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۰۴

نجار:

گروههای امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند/ لزوم هوشیاری مردم

گروههای امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند/ لزوم هوشیاری مردم

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره به زمین لرزه سیرچ گفت: گروههای ارزیاب و امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده است.

اسماعیل نجار در گفتگو با مهر ضمن اشاره به زمین لرزه 5.5 ریشتری در سیرچ اظهارداشت: سیرچ از توابع شهرستان کرمان و از مناطق زلزله خیز است که پیش از این مقاوم سازی در این منطقه صورت گرفته است.

وی گفت: گروههای امدادی و ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شده است اما هنوز خبری از تلفات احتمالی دریافت نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به شدت زمین لرزه از مردم می خواهیم که در فضاهای غیر مقاوم قرار نگیرند و نکات ایمنی را رعایت کنند.

پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از این است که این زمین لرزه در شهر سیرچ تلفات جانی نداشته است اما در خصوص روستاهای کم جمعیت این بخش گزارشی دریافت نشده است.

کد مطلب 1797074

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