تولید لباس فضانوردی تا 8 سال آینده/ لباسی هم وزن 1 کیلو طلا

دکتر محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خطر تشعشعات فضایی در لایه های بالاتر از اتمسفر اظهار داشت: حضور طولانی مدت سامانه های فضایی در فضا نیازمند محافظت از انسان و موجود زنده برای حفظ حیات است تا ارگانهای حیاتی، حیات خود را از دست ندهند.

وی ادامه داد: براین اساس ساخت لباس فضانوردی به عنوان یکی از راهکارهای محافظتی برای ارگانهای حیاتی انسان در زمان راهپیمایی فضایی درنظرگرفته شده است.

ابراهیمی با اشاره به پروژه اعزام انسان به فضا خاطرنشان کرد: صنعت ساخت لباس فضانوردی صنعتی "های تک" است که رسیدن به آن، علاوه بر هزینه بر بودن، نیازمند دانش بسیاری است چرا که این نوع صنعت هم اکنون متعلق به کشور ما است و معدود کشورهایی در این زمینه ورود کرده اند.

رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی با تاکید بر اینکه تحریم ایران در زمینه ممنوعیت خرید و فروش کالاهای فضایی از جمله این لباس ها، باعث شد تا ایران برای جانماندن از پروژه اعزام انسان به فضا، طراحی این نوع محافظ ارگانهای حیاتی را در دستور کار قرار دهد ادامه داد: ایران تا 8 سال آینده به دانش تولید و طراحی لباس فضانوردی دست می یابد.

به گفته وی مواد اولیه این تکنولوژی بسیار هزینه بر است و تکنولوژی لباس فضانوردی قیمتی نزدیک به یک کیلوگرم طلا دارد.

ابراهیمی افزود: در این زمینه با پژوهشکده مکانیک شیراز به عنوان مجری طرح همکاری می کنیم و امیدواریم همزمان با اعزام انسان به فضا، لباس های فضانوردی ساخت داخل نیز آمادگی ارائه سرویس به فضانوردان ایرانی را داشته باشد.