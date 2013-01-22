مراسمهای جشن آغاز ولایت حضرت مهدی (عج) در نقاط مختلف بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بوشهر در نهم ربیع الاول و همزمان با فرارسیدن یک‌هزار و یکصد و هفتاد و چهارمین سالروز ولایت حضرت ولی عصر (عج) یکپارچه غرق در سرور و شادی شده بود.

2300 مراسم جشن امامت امام زمان با حضور اقشار مختلف مردم بوشهر، از سوی سازمان‌های تبلیغات اسلامی، دفاتر ائمه جمعه، مدارس، نهادها و ارگان‌های فرهنگی این استان برگزار شد.

در این مراسم‌ها ائمه جمعه و خطبا درباره امام زمان (عج)، فلسفه انتظار و اهمیت انتظار از دیدگاه ائمه معصومین(ع) به سخنرانی و مداحان اهل بیت به مولودی خوانی پرداختند.

در برخی از شهرها بدین مناسبت بیش از 820 ایستگاه‌های صلواتی و توزیع بسته های فرهنگی و تبرکی بر پا شد.

سه‌هزار و 313 بسته فرهنگی لوح فشرده "سخنی با شما" در راستای ترویج فرهنگ مهدویت از سوی کانون فرهنگی تبلیغی جماران و با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در بین نمازگزاران مساجد و حسینیه های اهدا و توزیع رایگان شد.

مردم مسلمان و متعهد عاشق ولایت در این روز بزرگ، میادین، خیابان‌ها و سر در ادارات و مغازه ها را چراغانی کرده اند و مجالس جشن و سرور با مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع)، شور و نشاط معنوی این عید بزرگ را دو چندان کرد.

مراسم غبار روبی و گل افشانی مزار شهدای بوشهر



مسئولان و اعضا انجمن اسلامی رسانه های استان با تهیه هزاران شاخه گل مزار شهدا بهشت صادق بوشهر را گل افشانی و غبار روبی کرد.

به همت کانون فرهنگی تبلیغی شاعران استان نیز در مراسم‌های عصر شعر که به همین منظور در بوشهر برگزار شد، به شعر خوانی درباره آقا امام زمان(عج) پرداختند.

در سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) با برگزاری آیین های جشن به همت هیئات مذهبی دانش آموزی در مدارس استان بوشهر، فضای شادی و سرور این مکانهای علمی آموزشی را فرا گرفت.

جشن ویژه مدارس با هدف تربیت شهروند عصر ظهور آشنایی دانش آموزان با فلسفه ظهور حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

در این جشن ها سعی می شود فرهنگ تلاش، پشتکار وانتظار در دانش آموزان ایجاد شده و آنها برای عصر ظهور وفرج امام زمان آمادگی پیدا کنند.

از برنامه های این جشن ها در این روز دعای سلامتی وفرج امام زمان توسط دانش آموزان و معلمان به صورت دست جمعی قرائت شد.

برگزاری جشن بزرگ آفتاب عشق در بوشهر

به همت کانون شیفتگان حضرت قائم (عج) استان و با مشارکت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) استان، جشن بزرگ آفتاب عشق با سخنرانی حجت الاسلام جواد نصرالله پور استاد مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمیه قم شامگاه دوشنبه در مصلای جمعه شهر بوشهر برگزار شد.

استاد مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمیه قم با بیان اینکه آگاهانه منتظر فرج حجت خدا باشید، خطاب به جوانان گفت: در موضوع انتظار مطالعه و تحقیق نمائید و آگاهانه منتظر فرج حجت حق باشید .

حجت الاسلام نصرالله پور اضافه کرد: منتظران واقعی همواره در راستای اصلاح جامعه حرکت می‌کنند و از وظایف شیعیان در عصر غیبت انتظار فرج است.

وی در ادامه خواستار اجرای مراسمات جشن در روز نهم ربیع الاول در مساجد شهرستان شد و خاطر نشان کرد: دشمن در عصر غیبت سعی دارد آسیبهایی را به مراجع شیعه وارد کند و ما باید هوشیارانه عمل کنیم و با آسیبها مبارزه کنیم.

حجت الاسلام نصرالله پور افزود: در این ماه ذخایر برکات خداوند و نورهاى زیبایى او بر زمین فرود آمده است چرا که میلاد رسول خدا (ص) در این ماه است و مى‌توان ادعا کرد از اول آفرینش ‍ زمین رحمتى مانند آن به خود ندیده است.

وی با اشاره به اعمال مهم و فضیلت‌های این ماه گفت: این ماه اعمال مهمی دارد مثل اطعام به یتیمان و مومنان، استجابت دعا، روز صدقه برای سلامتی امام زمان عج، که باید طبق اعمال اجرا شود.

استاد مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمیه قم با بیان اینکه در روز نهم ربیع باید بصیرتمان را افزایش دهیم، افزود: مزاق و ذائقه هر کس به هر چیز عادت کرد، همانطور رشد می‌کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خراسان شمالی که فرمودند "غربی‌ها سبک زندگی ما را عوض کرده اند"، اظهار داشت: رسانه های غربی با برنامه های تلویزیونی که بر روی ماهواره های می‌فرستند، قصد دارند ما را از اهداف، آرمان ها و ارزش های اسلامی دور کنند و ذائقه جوانان و نوجوانان پاک و معصوم ما را عوض کنند.

حجت الاسلام نصرالله پور خواستار شد: رسانه ملی کشور، به‌ویژه صدا و سیمای مرکز بوشهر با شرایط ویژه و خاص استان باید برنامه های آموزشی و بصیرتی و معرفتی برای نسل امروز تولید کنند.

استاد مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمیه قم در پایان بیان داشت: همواره باید مردم را به مشارکت‌رساندن به فقرا و افراد بی بضاعت تشویق و دعوت کنیم.