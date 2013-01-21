به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی که کناره گیری اش از تیم ملی فوتبال ایران به یکی از سوژه های روز فوتبال تبدیل شده است در گفتگو با برنامه نود بازهم حاضر نشد دلایل خداحافظی اش از تیم ملی را اعلام کند. او تاکید کرد بعد از حضور تیم ملی در جام جهانی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی دلایل خداحافظی اش را اعلام کند.

رحمتی در این مورد گفت: برای خود من هم غیرمنتظره بود که این تصمیم را بگیرم اما اتفاقاتی رخ داد که صلاح دانستم از حضور در تیم ملی کناره گیری کنم. بعد از اینکه صحبت های آقای کی روش را روز دوشنبه خواندم شک هایی که داشتم به یقین تبدیل شد. با این حال از ایشان تشکر می کنم و برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.

دروازه بان مستعفی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا حضور احتمالی دانیل داوری باعث خداحافظی شما از تیم ملی شده است گفت: من سالها ذخیره ابراهیم میرزاپور بودم و یک سال هم ذخیره حسن رودباریان بودم. در این مدت خیلی سخت تمرین کردم تا دروازه بان شماره یک تیم ملی شدم. الان هم مثل یک سرباز در خدمت تیم ملی هستم اما مدیون مردم ایران باشم اگر به خاطر دلایلی که این روزها مطرح می شود از تیم ملی خداحافظی کرده باشم.

وی ادامه داد: در این چند روز همه اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسنان و اهالی رسانه را خواندم و از برخی اظهار نظرها تعجب کردم. من برای خودم دلایلی دارم که فعلا به صلاح نیست در موردش صحبت کنم. اما بدانید که دلایلم آنقدر محکم است که اگر بگویم همه به من حق می دهند که از این تصمیم را بگیرم.

سیدمهدی رحمتی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف شما با کاپیتان تیم ملی (جواد نکونام) عاملی در کناره گیری شما بوده است گفت: صحبتی در این مورد ندارم.

وی در مورد اینکه نمی توانستید تا پایان رقابت های مقدماتی جام جهانی صبر کنید و در این شرایط تیم ملی را وارد حاشیه نکنید گفت: من چهار - پنج ماه است که این شرایط را تحمل کرده بودم اما دیگر نمی توانستم این کار را بکنم. یادم می آید روزی با کی روش و آقای نمازی صحبت می کردم که کی روش گفت اگر من و شما بتوانیم بدون واسطه باهم صحبت کنیم می توانستیم مشکلات را حل کنیم. اگر من زبان انگلیسی را کامل می دانستم مشکلاتم حل می شد.