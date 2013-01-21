  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱:۰۱

اخبار زمین لرزه سیرچ/

اوضاع عادی در شهر کرمان/ مردم سیرچ احتیاط کنند

اوضاع عادی در شهر کرمان/ مردم سیرچ احتیاط کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه سیرچ که به شدت شهر کرمان را نیز لرزاند در دقایق ابتدایی موجب اختلال در ارتباط تلفنی و حضور مردم در معابر عمومی شد اما هم اکنون اوضاع کرمان عادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه استان کرمان که به مرکزیت بخش سیرچ در فاصله 80 کیلومتری شهر کرمان روی داد به دلیل زمان طولانی زمین لرزه و شدت آن موجب هراس مردم شهر کرمان شده است.

در دقایق ابتدایی زمین لرزه اکثر مردم کرمان در معابر عمومی حضور یافتند و ارتباط تلفنی نیز همچون گذشته بعد از زمین لرزه خودنمایی کرد اما در حال حاضر کرمان آرام است و ارتباط تلفنی حداقل در شهر کرمان بدون اشکال می باشد.

شدت زمین لرزه در کرمان به حدی بود که موجب لرزش شدید شیشه ها و تکانهای شدید وسایل درون منازل مسکونی شد به همین دلیل موجب بروز هراس در مردم شد.

هم اکنون مردم کرمان سعی کرده اند به صورت خانوادگی در خانه های مقاوم حضور یابند و خانه های غیر مقاوم را ترک کنند.

سیرچ از مناطق زلزله خیز استان کرمان است و در 6 مرداد 1360 نیز شاهد بروز زمین لرزه شدید بوده است که نتیجه آن هزار و 500 کشته و هزار زخمی و بیخانمان شدن هزاران نفر بود.

کد مطلب 1797081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    فیلم‌های پربازدید