افتتاح دو پروژه آبرسانی شهرستان دیر طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاوید عصر دوشنبه در بازدید از ایستگاه پمپاژ روستای نوکن شهرستان دیر اظهار داشت: این دو پروژه شامل احداث خط انتقال روستاهای خط میانی به طول شش کیلومتر و ایستگاه پمپاژ روستای نوکن است که نقش مهمی در تامین آب این روستاها دارد.

وی به تشریح پروژه خط انتقال روستاهای خط میانی پرداخت و اضافه کرد: این پروژه به طول شش کیلومتر با اعتبار یک میلیارد و800 میلیون ریال اجرا می‌شود.

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر ادامه داد: ایستگاه پمپاژ روستای نوکن با بهره‌مندی 14روستا شامل احداث مخزن 200مترمکعبی، اتاق پمپاژ، محوطه سازی و دیوارکشی به مساحت یک‌هزار و200 متر مربع با اعتبار 875 میلیون ریال است که در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود..

وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون 96درصد مردم روستاهای شهرستان دیر از آب آشامیدنی سالم برخوردارهستند و چهار درصد باقی مانده به صورت آبرسانی سیار انجام می‌شود.

جاوید در ادامه افزود: ایستگاه پمپاژ روستای دوراهک و مخزن سه هزار مترمکعبی بردخون با ایستگاه پمپاژ و سرایداری آن در دست اجرا داریم که امیدواریم تا سال آینده مردم از این خدمات بهره‌مند شوند.