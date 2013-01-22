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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۰

جاوید خبر داد:

افتتاح دو پروژه آبرسانی شهرستان دیر طی دهه فجر

افتتاح دو پروژه آبرسانی شهرستان دیر طی دهه فجر

دیر- خبرگزاری مهر: مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر گفت: در دهه فجر امسال دو پروژه آبرسانی در روستاهای این شهرستان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاوید عصر دوشنبه در بازدید از ایستگاه پمپاژ روستای نوکن شهرستان دیر اظهار داشت: این دو پروژه شامل احداث خط انتقال روستاهای خط میانی به طول شش کیلومتر و ایستگاه پمپاژ روستای نوکن است که نقش مهمی در تامین آب این روستاها دارد.

وی به تشریح پروژه خط انتقال روستاهای خط میانی پرداخت و اضافه کرد: این پروژه به طول شش کیلومتر با اعتبار یک میلیارد و800 میلیون ریال اجرا می‌شود.

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر ادامه داد: ایستگاه پمپاژ روستای نوکن با بهره‌مندی 14روستا شامل احداث مخزن 200مترمکعبی، اتاق پمپاژ، محوطه سازی و دیوارکشی به مساحت یک‌هزار و200 متر مربع با اعتبار 875 میلیون ریال است که در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود..

وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون 96درصد مردم روستاهای شهرستان دیر از آب آشامیدنی سالم برخوردارهستند و چهار درصد باقی مانده به صورت آبرسانی سیار انجام می‌شود.

جاوید در ادامه افزود: ایستگاه پمپاژ روستای دوراهک و مخزن سه هزار مترمکعبی بردخون با ایستگاه پمپاژ و سرایداری آن در دست اجرا داریم که امیدواریم تا سال آینده مردم از این خدمات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 1797082

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