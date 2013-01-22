سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی برای صنعتی کردن کشتارگاه های سنتی سراب

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی شامگاه دوشنبه در نشست با فرهنگیان این شهرستان اظهار داشت: شهرستان سراب همواره دارای امکانات وسیع صنعتی بوده است و در این خصوص جزو شهرهای پربازده استان است.

وی ادامه داد: مشکل استفاده از کشتارگاه های سنتی در این شهرستان همواره یکی از بزرگترین مشکلات صنعتی و تولیدی این شهرستان بوده است که هم اکنون با تخصیص بودجه 100 میلیارد ریالی این کشتارگاه ها در حال تبدیل به کشتارگاه های صنعتی هستند.

سعادتی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: این طرح در سه فاز تدوین شده که برای انجام اقدامات اولیه تفاهم نامه ای با بخش های سرمایه گذاری خصوصی مهیا شده است.

وی افزود: برای ایجاد صنایع تبدیلی سیب زمینی و در کنار آن ایجاد سردخانه های مجهز زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در این بخش قرارداده می شود.

سعادتی ادامه داد: ایجاد زمینه های لازم برای تشویق فعالان اقتصادی و در راستای آن فعال شدن چرخه تولید باید در این شهرستان امری واجب است.

وی همچنین در خصوص لزوم حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت: در این راستا در آینده ای نزدیک انبار متروکه تعاون روستایی سراب در روستای رازلیق به سورتینگ سیب زمینی تبدیل می شود.

وی افزود: محصول سیب زمینی شهرستان سراب همواره جزو بهترین محصولات کشاورزی استان بوده است به همین دلیل سیب زمینی کاران سرابی باید از هم اکنون به فکر ارتقای کیفی محصول خود باشند و با برنامه ریزی منطقی زمینه پایین آوردن قیمت تمام شده محصول را فراهم کنند.

فرماندار سراب ادامه داد: همچنین بالابردن کیفیت سیب زمینی تولیدی در باغات این شهرستان از جمله راهکارهای مناسب برای بالابردن چرخه تولید و بهتر شدن بازارهای فروش کشاورزان منطقه است.