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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱:۴۵

نجار در گفتگو با مهر:

زمین لرزه سیرچ هیچ خسارت جانی نداشت

زمین لرزه سیرچ هیچ خسارت جانی نداشت

سیرچ - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی در کرمان گفت: زمین لرزه 5.5 ریشتری سیرچ خسارت جانی نداشته است.

اسماعیل نجار دقایقی قبل در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزه ای که به شدت 5.5 ریشتر سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند طبق آخرین بررسیها هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.

وی گفت: اطلاعات جمع آوری شده از روستاهای مختلف دهستان سیرچ نشان می دهد خسارات مالی نیز بسیار جزئی است و این خسارات نیز در حال جمع بندی است و به زودی اعلام می شود.

نجار افزود: گروههای امدادی با این وجود در منطقه حضور دارند و آماده باش هستند.

وی با اشاره به مقاوم سازیهای انجام شده در روستاهای استان کرمان گفت: این مقاوم سازیها میزان خسارات زمین لرزه های استان کرمان را به شدت کاهش داده است.

کد مطلب 1797085

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