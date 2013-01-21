زمین لرزه سیرچ هیچ خسارت جانی نداشت

اسماعیل نجار دقایقی قبل در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزه ای که به شدت 5.5 ریشتر سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند طبق آخرین بررسیها هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.

وی گفت: اطلاعات جمع آوری شده از روستاهای مختلف دهستان سیرچ نشان می دهد خسارات مالی نیز بسیار جزئی است و این خسارات نیز در حال جمع بندی است و به زودی اعلام می شود.

نجار افزود: گروههای امدادی با این وجود در منطقه حضور دارند و آماده باش هستند.

وی با اشاره به مقاوم سازیهای انجام شده در روستاهای استان کرمان گفت: این مقاوم سازیها میزان خسارات زمین لرزه های استان کرمان را به شدت کاهش داده است.